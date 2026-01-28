缺工救星來了！達明機器人力助金屬大廠經寶精密 年省8萬工時、航太零件零缺陷出貨

達明機器人協助金屬大廠經寶精密做數位化轉型，經寶員工在產線上與達明機器手臂協作。（圖／達明）

達明機器人宣布，協助泰國前三大特殊金屬加工廠經寶精密（jpp-KY）完成大規模自動化轉型，經寶預計將導入50台內建AI視覺的達明機器人，10大主要製程每年可省下8萬小時的人力工時，解決缺工問題、提升工作安全與產品出貨品質，經寶也計畫在2026年啟動新一輪的應用開發，包括打磨與更先進的測試機台應用。

經寶精密為1998年台商赴泰國成立、以五金製造起家，現已發展成為涵蓋航太用金屬零組件、伺服器機殼、販賣機、醫療器材、銀行ATM等領域的機構件製造商。

達明表示，經寶是少量多樣、客製化的生產模式，生產線最大痛點在於航太與伺服器機殼的頻繁變動，傳統自動化設備因缺乏彈性，每次換線皆需耗費大量時間重新校準，且極度依賴人工目視檢測，導致產能效率受限與品質不穩，達明機器人整合獨家的「內建AI視覺」技術、搭配機器手臂控制，協助經寶彈性換線、即插即用，並提供光學檢測等級的品管。

達明指出，透過視覺定位，達明的機器人能迅速適應不同尺寸與形狀的工件，大幅縮短換線設定時間，完美契合客戶「少量多樣」的生產節奏，而過往達明多數客戶都會將內建AI視覺的機器手臂應用於品質檢測，透過AI深度學習，手臂能精準辨識螺絲鎖附、鉚釘打孔及金屬配件的公差，徹底解決人眼疲勞導致的漏檢風險，確保航太級產品的零缺陷出貨。

達明表示，這次合作可望展現很高的ROI與規模化速度，經寶預計共導入50台達明機器人產品、涵蓋達明全系列機種應用範圍橫跨10大製程，包括精密的螺絲鎖附、打鉚釘，到具備工安風險的冲壓、噴漆、點焊等，並且透過將高重複性與危險製程自動化，預計每年將能減少8萬人力工時，不僅解決製造業長期的缺工問題，也有機會原本從事沖壓機操作等高風險作業的員工，轉型至更具價值的一線管理與技術崗位。

而在導入的實驗其中，達明指出，經寶在一個月內，在伺服器組裝產線快速複製並部署了8個自動化站點，這歸功於達明機器人「簡單易學」的特性與完善的原廠培訓，使經寶精密內部的自動化團隊，在一年內即掌握核心技術，具備自主導入與快速調校的能力，無需仰賴外部的系統整合業者，經寶精密也規劃在2026 年啟動新一輪的應用開發，包括打磨與更先進的測試機台應用。



