缺工海嘯下的轉型 觀光署攜手科技業者推台灣智慧觀光

面對全球觀光產業復甦與人力短缺的雙重挑戰，交通部觀光署主辦的「2025觀光產業數位博覽會-台北場」今天(2日)在松山文創園區登場。觀光署表示，透過導入AI智慧跟永續科技，觀光署將持續推動產業跨域整合，將台灣科技能量轉化為國際競爭優勢，打造更符合全球旅客需求的台灣智慧觀光新生態。

台灣觀光產業面臨人力短缺的巨大挑戰，數位轉型已非選項而是業者永續生存的必修課。交通部觀光署攜手35家深具實戰經驗的科技品牌與新創團隊，透過精準的政策引導與跨域媒合，為觀光業者導入AI與IoT解決方案，不僅解決燃眉之急的缺工痛點，也協助產業建構長期運作的數位體質。

廣告 廣告

現場廠商展示不少數位模式，例如來自矽谷的新創公司與「雙月」聯名的自動販賣機，隨時都能給遊客提供熱騰騰的雞湯。業者表示，目前在一些遊樂場的銷售情況都滿不錯，讓遊客節省一些排隊時間也有更多餐飲選擇。其他如智能奶茶機與小籠包機，也顯示自動化的服務在節省人力成本外，也能維持高品質的顧客體驗。

觀光署長陳玉秀表示，最近很多業者跟她反映人力嚴重不足，造成產業復甦上的大挑戰。不過現在有了科技的幫忙，可以解決許多狀況。她也提到科技不只填補缺工問題，還可以進一步解決跨語系的隔閡，例如廟宇求籤就是很好的應用。陳玉秀：『(原音)我常看到很多人去廟裡，外國人對我們台灣儀式感是特別感興趣，但是求完籤之後怎麼解籤？不會。這塊應該也是未來可以靠科技來解決，希望每個人都能透過科技，來解決跨國文化跟跨語系的方式去找到你心靈的寄託。』

觀光署副署長黃勢芳進一步說明，比如拉麵機、自動報到櫃台或是國際遊客遠端預定行程都可以使用；同時在資料收集方面也可以協助政府在後端的決策走向，這些都是數位化的重要功能。

另一方面，對於今年國際旅客是否可達到900萬人次的目標，黃勢芳坦言確實有些困難，由於花蓮受到颱風以及水災接連衝擊，難免影響部分國際旅客遊台意願。不過他表示，12月是旅遊旺季，過往也曾有一個月破百萬遊客的紀錄，所以觀光署會持續努力。