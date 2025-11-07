缺工矛盾！旅宿業徵才意願第一 竟也是跳槽首選
旅宿業面臨嚴重缺工危機，多家集團積極尋找解決方案。根據求職網調查，第四季餐飲住宿與休閒旅遊業高達94.2%的徵才意願，排名第一，而同時這也是上班族最嚮往轉換的工作領域。業者除了提供推薦獎金、語言能力獎金及住宿津貼等福利外，勞動人資專家建議企業應清晰告知升遷管道、薪資條件等價值包。在景氣與職場價值觀改變下，上班族對新工作的月薪期望值平均達4萬5593元，創12年調查同期新高。
旅宿集團副總薛志民表示，缺工問題在過去兩年來一直相當嚴重，不僅業務人員，連櫃台、房務人員也都面臨人力不足的情況。雖然政府考慮引進外籍勞工解決問題，但企業在配合政策的同時，也需考量管理層面的各種挑戰。為了吸引新人加入，該集團推出多項誘因，包括內部推薦獎金6000元，以及針對具備英文、韓文或日文能力的新進人員提供獎金，甚至為外籍學生提供住宿津貼等福利。
根據求職網的調查數據顯示，第四季徵才意願較高的行業中，餐飲住宿與休閒旅遊業以94.2%居首，其次是批發零售與貿易業93.3%，再來是金融保險與會計統計業91.3%，接著是科技資訊和運輸與物流倉儲業。值得注意的是，高達36.1%的企業表示徵才原因是一直找不到適合的人選。雖然整體徵才需求略低於去年第四季的92.2%，但差距不大，顯示市場招募需求仍然強勁。勞動人資專家陳瑞珠建議企業應改變傳統的招募面試方式，在組織內部建立清晰的升遷管道、薪資條件和福利制度，向求職者展示明確的價值包。這不僅是留才的策略，更能吸引新血加入。隨著景氣變化與職場價值觀轉變，上班族也開始重新思考自己的職涯方向。
求職網發言人楊宗斌分析，全球關稅貿易戰可能帶動台灣上班族的危機感，尤其是看到無薪假數字增加，開始思考轉換工作的可能性。陳瑞珠則補充說明，年輕人對目前職場環境不如預期，除了薪資條件是最主要原因外，缺乏學習成長空間也是考量因素。特別的是，企業最缺才和員工最想跳槽的行業都是餐飲住宿與休閒旅遊業。對此現象，楊宗斌解釋，在缺工情況下，雇主降低面試門檻，使這類工作較容易錄取。但餐飲業的隱憂除了薪資不如科技業、製造業、金融業外，工作環境的高壓和長工時也導致較高的流動率。
無論哪個行業，專業都有其價值。只有當工作價值被看見、成就感被尊重，企業與員工才能在新世代職場中找到真正的平衡點。
旅宿業缺工5大原因若未能解 明年起開放啟用中階移工有用嗎？
[Newtalk新聞] 行政院日前拍板「跨國勞動力精進方案」，開放中階移工從事旅宿業，將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作，以觀光旅館及一般旅館為主，而民宿則不在開放範圍內，業者預計最快明年第一季就可以引進移工，但是否能圈此解決旅宿業長期以來的缺工問題，尚有待觀察。 觀光署旅宿組副組長鄭憶萍接受媒體聯訪時補充，目前規劃聘請中階移工的業者需要1比1，也就是替1名本國勞工加薪2000元，才能聘請1名移工；聘請移工的人數上限為勞保投保員工的10%，也就是說，若業者在勞保有100名員工，最高只能聘任10名移工。 另根據1111人力銀行「觀光旅宿餐飲業缺工調查」指出，旅宿業缺工的原因在於：少子化49.4%、青年就業意向改變48.2%、假日上班/輪班39.6%、薪資水準偏低32.2%以及工時過長27.5%。 由於旅宿業工作型態使然，寒暑假及周末假日都是來客量最大、最需要人手的時候，但假日輪班、薪資低、工時長這三大抗性，使得求職者從業意願始終不高，人力缺口也愈加吃緊。現在業者除了加薪搶人，也祭出許多福利措施留才，包括：提供員工餐、彈性調整工時、激勵獎金、掃房獎金、年終獎金、留任獎金以及新頭殼 ・ 1 天前