缺工矛盾！旅宿業徵才意願第一 竟也是跳槽首選

旅宿業面臨嚴重缺工危機，多家集團積極尋找解決方案。根據求職網調查，第四季餐飲住宿與休閒旅遊業高達94.2%的徵才意願，排名第一，而同時這也是上班族最嚮往轉換的工作領域。業者除了提供推薦獎金、語言能力獎金及住宿津貼等福利外，勞動人資專家建議企業應清晰告知升遷管道、薪資條件等價值包。在景氣與職場價值觀改變下，上班族對新工作的月薪期望值平均達4萬5593元，創12年調查同期新高。

旅宿集團副總薛志民表示，缺工問題在過去兩年來一直相當嚴重，不僅業務人員，連櫃台、房務人員也都面臨人力不足的情況。雖然政府考慮引進外籍勞工解決問題，但企業在配合政策的同時，也需考量管理層面的各種挑戰。為了吸引新人加入，該集團推出多項誘因，包括內部推薦獎金6000元，以及針對具備英文、韓文或日文能力的新進人員提供獎金，甚至為外籍學生提供住宿津貼等福利。

根據求職網的調查數據顯示，第四季徵才意願較高的行業中，餐飲住宿與休閒旅遊業以94.2%居首，其次是批發零售與貿易業93.3%，再來是金融保險與會計統計業91.3%，接著是科技資訊和運輸與物流倉儲業。值得注意的是，高達36.1%的企業表示徵才原因是一直找不到適合的人選。雖然整體徵才需求略低於去年第四季的92.2%，但差距不大，顯示市場招募需求仍然強勁。勞動人資專家陳瑞珠建議企業應改變傳統的招募面試方式，在組織內部建立清晰的升遷管道、薪資條件和福利制度，向求職者展示明確的價值包。這不僅是留才的策略，更能吸引新血加入。隨著景氣變化與職場價值觀轉變，上班族也開始重新思考自己的職涯方向。

求職網發言人楊宗斌分析，全球關稅貿易戰可能帶動台灣上班族的危機感，尤其是看到無薪假數字增加，開始思考轉換工作的可能性。陳瑞珠則補充說明，年輕人對目前職場環境不如預期，除了薪資條件是最主要原因外，缺乏學習成長空間也是考量因素。特別的是，企業最缺才和員工最想跳槽的行業都是餐飲住宿與休閒旅遊業。對此現象，楊宗斌解釋，在缺工情況下，雇主降低面試門檻，使這類工作較容易錄取。但餐飲業的隱憂除了薪資不如科技業、製造業、金融業外，工作環境的高壓和長工時也導致較高的流動率。

無論哪個行業，專業都有其價值。只有當工作價值被看見、成就感被尊重，企業與員工才能在新世代職場中找到真正的平衡點。

