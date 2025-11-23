缺工！ 「機器人」取代手工刀削麵 顧客曝：口感相同

機器人取代師傅，自動化削麵糰，顧客曝口感與手工一樣。（圖／TVBS）

南部地區有手工刀削麵業者傾吐，越來越難請到員工，乾脆花了10幾萬元引進機器人取代員工削麵，就是為了解決缺工問題，不只這樣，還有業者拚轉型，直接開了一家無人麵館，從麵團到成品全都靠機器，口感上，就連顧客都吃不出機器與人工差別。

在高雄小港區的一家麵館，顧客可以看到機器人上下來回，左右平均地削著麵團，一條條刀削麵精準飛進鍋中，場面十分吸睛。許多顧客品嘗後表示，機器削出來的麵條與人工削的差不多，吃起來口感一樣，且麵團品質很好。

屏東地區的業者也引進了一樣的機器人，還特地為機器人戴上袖套，彷彿真正的員工一般。店家表示，現在願意學習手工技藝的人越來越少，很難請到人手，花10幾萬元引進機器人後，一個人就能同時處理多項工作，大幅減輕人力負擔。

更進一步的是，有業者直接開設了一間24小時營業的無人麵館，位於高雄三民區。這家店從麵團開始製作，一直到烹煮麵條，全靠機器手臂完成一條龍的製作過程。平均只需3至5分鐘，一碗熱騰騰的湯麵就能完成。店內還設有冰淇淋機，提供顧客更多選擇。

無人麵館吸睛，從麵糰到成品全都靠機器。（圖／TVBS）

顧客們對這種創新的用餐體驗表示好奇與支持，認為非常方便，且分辨不出是人工還是機器製作的差別。隨著餐飲業缺工問題持續，這種自動化經營模式為業者提供了新的出路，同時也為消費者帶來了全新的用餐選擇。

