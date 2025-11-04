缺席台肥董事會 吳音寧視訊？董事不證實

台肥董事會昨天通過新任董事長由總經理張滄郎接任，原本外傳的董座熱門人選吳音寧卻意外缺席，台肥公布的會後大合照，九席董事中獨缺吳音寧，格外引發關注。不具名的董事表示，即使現場有董事未能到場，還是可用視訊方式與會；至於吳音寧是否以視訊參與？該名董事則不願證實。

台肥董事會由九席董事組成，其中農業部的法人董事代表有五席、一席董事代表人、三席獨立董事。法人董事代表除了吳音寧、張滄郎外，還包括台科大化工系退休教授劉志成、保證責任高雄市春上香運銷合作社理事主席曾湘樺、台肥台中廠業務組運銷課代理課長黃秉專。

台大名譽教授林世銘、高雄大學應用經濟學系副教授翁銘章、台北大學不動產與城鄕環境學系副教授何彥陞等三人則是獨立董事，大武山文教基金會董事長曹啟鴻則是董事代表人。

據了解，昨天董事會僅吳音寧一人缺席。人事案出爐後，吳音寧昨在臉書發文指出，「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」

