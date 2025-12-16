缺席國政茶敘現身游錫堃新書發表 韓國瑜：一定要來

台北市 / 綜合報導

總統賴清德昨(15)日深夜在臉書發出影片，除了針對行政院長卓榮泰，決定不副署「財劃法」表達支持之外，也表示願意以合憲方式，到立法院進行國情報告，不過日前邀約國政茶敘，卻遭立法院長韓國瑜婉拒後，今(16)日韓國瑜現身前立法院長游錫堃的新書發表，更強調自己一定要來。

前立法院長游錫堃說：「清水驛，滿人叢。」吟誦詩詞鏗鏘有力，前立法院長游錫堃發表新書「台灣民主路」，但如何看待如今政局？前立法院長游錫堃說：「我還是一句話，台灣民主路，大家一起走。」提到團結重要性，不過現任立法院長韓國瑜，現身發表會致意，對比日前婉拒總統賴清德邀約國政茶敘，立法院長韓國瑜說：「前任的院長全部都會到立法院，包括我們王金平王院長，蘇嘉全院長，所以啊總統請我茶敘我沒有去，今天我一定要來。」

廣告 廣告

主動提及自己拒絕總統橄欖枝，而賴清德日前也比較，「公道伯」前立法院長王金平任內，強調很懷念當時協調朝野的精神，前立法院長王金平說：「大家彼此都懷念吧，看在整體該怎麼來處理，來化解這個僵局嘛，這個要整體的，不是韓院長一個人能夠處理的。」

面對朝野僵局過大，王金平更示警憲政危機，呼籲彼此尊重體諒，但前一天總統賴清德深夜發出影片，表態支持行政院長卓榮泰，針對財劃法修正案不副署的決定，更喊話藍白黨團撤回爭議法案，總統賴清德說：「請即刻撤回這些傷害國家，違背憲法精神的爭議法案，我願意依據『憲法增修條文』第4條第3項之規定，赴立法院進行國情報告。」

只是不予副署，創下憲政首例，縣市首長也紛紛表態，國民黨籍桃園市長張善政，認為對財政影響甚鉅，桃園市長張善政說：「這對桃園的財政來講，當然是有很大的影響，我們是希望說行政院還是能夠尊重民意。」、高雄市長陳其邁說：「在立法院有關憲訴法或者是整個憲法法庭的運作，可以盡速地來恢復。」至於民進黨籍首長則支持政院決定，高雄市長陳其邁呼籲讓憲法法庭盡快恢復運作，朝野對峙延燒地方。

原始連結







更多華視新聞報導

行政院不副署財劃法 翁曉玲喊「嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算」：不做事就別領錢

卓榮泰不副署財劃法！ 藍白對策？ 釋憲.倒閣皆卡關

傳政院「不副署財劃法」 卓榮泰曬黑白照：我必將善盡「民主憲政守門人」的職責

