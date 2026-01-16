缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢

娛樂中心／蔡佩伶報導

林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。

林采緹解釋新娘A女邀請好友B女參加婚禮，不過B女後來因為女兒生病不克前往，因此包了1200元紅包給A女，不料A女卻認為是B女臨時缺席，因為早已預留位置，所以至少要分擔餐費包個1680元，雖然該篇貼文引來兩派網友戰翻，但對於林采緹來說，「辦婚禮就是要宴請大家」。

林采緹認為婚宴並非為了討紅包來AA餐費，而是將祝福帶給大家，她表示如果辦婚禮只是想要「回收」（補餐費），那她覺得一開始就不辦最省，至於紅包應該包多少，林采緹提到那是基於成年人的禮貌，「但那個禮貌不應該拿規定打壓」，林采緹的說法贏得許多網友支持。

林采緹認為婚宴如果是要補餐費，那不辦更省錢。（圖／翻攝自林采緹IG）

