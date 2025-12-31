缺席應對共軍演習？ 立委爆承德艦「職場霸凌」。(圖／TVBS)

中共環台軍演期間，海軍承德艦疑似爆發職場霸凌事件，引發各界關注。國民黨立委徐巧芯揭露，承德艦士兵集體控訴艦長、副艦長和輔導長涉及職場霸凌行為，包括公然爆粗口辱罵下屬，以及對違規攜帶酒精性飲品上船的官兵實施雙重標準懲處。徐巧芯更指出，因為調查，承德艦無法出海應對中共軍演，只能留在港內。對此，海軍司令部則澄清，承德艦目前納編為專案工程，並未列入戰備服勤兵力。

缺席應對共軍演習？ 立委爆承德艦「職場霸凌」。(圖／TVBS)

國民黨立委徐巧芯表示，海軍「承德艦」近期有士兵集體控訴上級霸凌，她指出部分上級人員在對話方式或懲處上明顯不公平，並強調過去一年多來，國軍自傷人數提升非常多。

廣告 廣告

對此，海軍司令部參謀長邱俊榮回應，相關違失人員部分已由海軍司令部完成調查，後續會針對違失人員公平實施查處，並強化內部管理以凝聚團結向心。

徐巧芯進一步指出，就在中共發動軍演之際，承德艦原本應該執行任務，卻因為有人需要關禁閉、寫報告或接受調查和懲處，導致無法出海執行測試任務。然而，海軍司令部參謀長邱俊榮則澄清，承德艦目前納編為專案工程，並非屬於戰備服勤納編兵力，因此並不存在留在港內接受調查的情況。

更多 TVBS 報導

我們盯著你！運油-20、殲-16D全拍 國軍釋多張監控共機照

中共「正義使命」實彈軍演今啟動 賴清德：非負責任大國應有作為

一次開箱三軍桌曆 陸軍藏「拒共軍決心」彩蛋 空軍納已除役F-5英姿

徐巧芯批「暗示大家要打仗」 苗博雅反擊：不要搞詐騙

