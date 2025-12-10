缺席的和平獎得主！馬查多繼續躲藏 不願為領獎流亡

諾貝爾和平獎得主馬查多臨時宣布缺席即將到來的頒獎典禮。（圖／達志影像美聯社）

諾貝爾和平獎頒獎典禮晚間將在挪威舉行，不過今年的得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多，確定不會出席領獎，將由家人代領。挪威媒體指出，馬查多因為安全問題，仍在到處躲藏，因為委內瑞拉政府放話威脅，她一但出國領獎，將把她視為逃犯。

今年10月，馬查多因替委內瑞拉民主做出貢獻，榮獲諾貝爾和平獎，但現年58歲的馬查多，早已被禁止出境超過10年，且自2024年大選後就未公開露面，行蹤完全保密。馬查多的兒子Ricardo Machado被記者問及母親的下落時，表示自己不願發表任何聲明，也透露他不知道馬查多的確切位置。CNN報導指出，馬查多幾天前曾向該媒體表示，流亡對她而言並非選項。如今，最新消息指出，這位和平獎得主不僅缺席頒獎典禮，連頒獎前原定召開的記者會也臨時取消。

在奧斯陸街頭，有民眾舉牌抗議諾貝爾獎項的決定，並指控馬查多支持美國在加勒比海的軍事行動。與此同時，美國總統川普曾公開談論美國軍力，表示其他國家不敢攻擊美國船隻，因為美軍擁有能夠造成嚴重破壞的飛彈。美國國會已就美軍轟炸委內瑞拉運毒船的行動召開聽證會進行調查。五角大廈方面強調，這些打擊行動的目的是為了阻止毒品流入美國境內。

