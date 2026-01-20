缺席秘密會議還批軍購？卓冠廷爆馬文君恐再出「這1怪招」！

論壇中心／綜合報導

立法院國防及外交委員會昨（19）日針對1.25兆元國防特別條例草案召開機密會議說明，但國民黨立委馬文君今日仍持續質疑「要買什麼都不知道，這就不等同簽空白支票？」不過馬上就被抓爆昨天秘密會議根本沒到場，卻還不斷質疑軍購內容。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目再爆，「坊間傳聞馬文君恐出怪招」！





卓冠廷表示，馬文君是國防外交委員會召委，有傳聞說「下禮拜馬文君要排公開會議來討論1.25兆軍購案可公開的內容」，昨天的機密會議是因為有些軍售機密性還不能公開，要為了讓立委可以監督，所以召開秘密會議，結果馬文君秘密會議不來，現在聽說要開公開會議討論國防部公開的軍購內容，然後就能當場罵國防部、剪成短影音流傳，「我希望我聽到的消息是錯誤的」。

藍白吵著說不知道軍購內容，不過昨天召開秘密會議報告軍購內容時，其實藍白立委出席率也很低，到底是真心關心軍購還是只想藉由軍購案來大外宣。

