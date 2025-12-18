缺席立院報告 潘孟安：嚴守憲法規範

行政院長卓榮泰不副署財劃法，總統府秘書長潘孟安昨天婉拒列席立法院司法及法制委員會報告。行政院秘書長張惇涵表示，除非涉及預算及相關法律，府方不需要到立法院備詢，潘孟安完全符合憲法規定，前總統陳水扁、馬英九及蔡英文執政時期都是如此；此外，「菩薩畏因，眾生畏果」，若立院願理性討論政院版財劃法、邀請閣揆報告財劃法覆議案，卓揆也不會依照憲法規定不副署。

潘孟安未出席，他透過臉書表示，蔡英文執政時期，立法院五次函請總統府秘書長專案報告、馬英九執政期間四次、陳水扁執政時期十五次，政府均基於憲法規定與對責任政治的認知予以婉拒，證明「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨主張，而是長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安說，賴總統身為憲法守護者，首要職責在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範界線，確保機關職權行使不逾越憲政分際，才能維持民主政治穩定與永續。

張惇涵在立院答詢說，相互監督與制衡的機制本來就存在，行政院沒有違憲與獨裁的問題，憲法規定五權分立制度，「任何一個權的獨大才是獨裁，但以過去近兩年的時間來看，哪個權獨大、哪個權獨裁，國人應該會打分數」。

行政院發言人李慧芝表示，立法院不該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民聲請釋憲案；也不該不斷用立法權侵害行政權、逼迫行政院編列預算，甚至違法增加行政院支出，更不該不顧憲法法庭判決，要求總統到立法院備詢。

傳出民進黨內部對於不副署有雜音，民進黨秘書長徐國勇說，不副署並非最終目的，是希望在野黨坐下來談，為國家找出一個最好的方向。賴總統有權召集院際協調，是立法院長韓國瑜沒有出席、國民黨搞錯方向，問題就在這裡。

