缺席許瑋甯、邱澤婚禮 楊丞琳赴澳洲陪老公開唱

楊丞琳沒有去高中同學許瑋甯的婚禮，選擇陪老公李榮浩到澳洲開唱。(鄧博仁攝、粘耿豪攝)

邱澤、許瑋甯28日晚間在台北文華東方酒店宴客，招待400多位賓客，現場眾星雲集。跟許瑋甯同為「華岡五人幫」的女星楊丞琳，最近陪老公李榮浩飛去澳洲巡演，沒有出席許瑋甯的婚宴。

李榮浩去年底宣布舉行「黑馬世界巡迴演唱會」，今年3月起從南京站出發，11月21、27日則分別巡演至澳洲雪梨、墨爾本，12月初還要登紐西蘭奧克蘭開唱，行程緊湊。而先前住院開刀的楊丞琳，現階段除了專注於術後調養，也愛相隨，陪李榮浩到澳洲工作。

夫妻倆坐著小船出海，欣賞雪梨歌劇院等地標，好不愜意。楊丞琳興奮地在船上擺拍，露出少女般的笑容，並寫道：「出海轉轉讓我吹上了自由的風，慢慢地享受大自然給我的幸福感。」李榮浩則染著搶眼的紅髮，淡定地坐在船上。有眼尖的網友發現，李榮浩的墨鏡反射出楊丞琳。

楊丞琳、李榮浩在澳洲雪梨放閃。(圖/小紅書@李榮浩、楊丞琳)

27日，李榮浩站上墨爾本開唱，公開在舞台上點名「嫂子」，此時鏡頭轉向楊丞琳，她接連向大家揮揮手、比愛心致意，甚至亮出演唱會工作證，吸引眾多的目光。而站在台上的李榮浩，看到粉絲都把注意力移向楊丞琳，吃醋地說：「能不能看看我？你們花那麼多錢是來看我的！」令人莞爾。

許瑋甯2021年和邱澤結婚後，被網友發現遭楊丞琳單方面退追，華岡姊妹情疑似觸礁。當時許瑋甯被問及此事，回應：「我們自己私底下朋友的事情，不需要跟大家報備。」

