缺席貝克漢50大壽！大兒子苦等1周被告知「妻沒受邀」

布魯克林說家族失和的導火線，都跟爸媽有關。(圖/IG@brooklynpeltzbeckham、davidbeckham)

英國足球傳奇大衛貝克漢(David Beckham)的26歲長子布魯克林(Brooklyn Beckham)，本周一透過社群指控父母的種種不是，還羞辱他的妻子妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)。其中，他提到去年缺席貝克漢50歲壽宴，是因為爸爸不讓妮寇拉一起來。

貝克漢去年5月慶祝50歲，辦了盛大的生日派對，家族幾乎到場，卻獨漏大兒子布魯克林、媳婦妮寇拉。當時傳出布魯克林不滿二弟羅密歐(Romeo)跟他的前女友Kim Turnbull交往，兄弟倆因此產生芥蒂，關係惡化，布魯克林決定從今以後，只要有Kim Turnbull在的場合，他和妮寇拉通通不出席。不過，貝克漢和維多利亞認為Kim跟羅密歐交往，並沒有什麼意圖，仍邀請Kim參加貝克漢50歲生日活動。

貝克漢去年慶50歲，只有布魯克林和妮寇拉沒參加。（圖／IG@davidbeckham）

時隔8個月，布魯克林首度公布不克參加爸爸50歲壽宴的原因。他表示，和妮寇拉曾經很努力想要跟貝克漢家族和睦相處，但家人從頭到尾都不尊重妮寇拉，「我的媽媽故意多次邀請我前女友們加入，明顯是為了讓我們都感到不自在。」

儘管如此，布魯克林、妮寇拉仍有意願參加貝克漢50歲生日派對，特意提前飛往倫敦，在飯店房間裡等待私下相聚時刻，「但我們等了一整周，他（貝克漢）拒絕我們所有的誠意。」布魯克林指控，貝克漢要求他獨自出席「百位賓客、到處都是攝影機」的生日派對，不准攜帶妮寇拉，這種條件對他而言，是當眾的羞辱。後來，貝克漢家人飛往洛杉磯，直接拒絕跟布魯克林、妮寇拉見面。

布魯克林痛心被父母排擠，連婚禮都遭破壞。他表示，妮寇拉原本很期待穿著維多利亞設計的婚紗出嫁，豈料在婚宴倒數幾周，維多利亞臨時反悔，導致妮寇拉急忙找其他婚紗品牌救火；此外，維多利亞不滿主桌的安排，批評布魯克林「邪惡」，還在婚禮上喧賓奪主，搶走新人共舞的時光，「她在眾人面前對我做出非常不適當的動作，我這輩子從未感到如此不舒服和噁心。」布魯克林坦言，自己從小就一直在被操控的環境下成長，導致患有焦慮症，直到遠離貝克漢家族、與妮寇拉生活，才終於感受到平靜。

