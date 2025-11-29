缺席邱澤、許瑋甯婚禮 楊丞琳現身李榮浩演唱會放閃

【緯來新聞網】藝人許瑋甯與邱澤28日晚間，在台北文華東方酒店舉辦婚禮補宴，邀請超過400名親友共襄盛舉，星光熠熠、場面熱鬧。兩人早在2021年完成結婚登記，遲至昨日才正式設宴，演藝圈多位好友現身送上祝福，氣氛溫馨。許瑋甯不少好友都出席婚禮祝福，和許瑋甯為華岡藝校同班同學的楊丞琳則缺席婚禮，現身老公李榮浩演唱會放閃。

楊丞琳缺席邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／夏朵創意提供、翻攝IG）

曾與許瑋甯同為「華岡五人幫」成員的楊丞琳，這次未出席婚禮。選擇到澳洲陪伴李榮浩進行《李榮浩2025》巡演，夫妻倆被粉絲巧遇於街頭，還捕捉到她站在演出現場協助打燈的畫面。楊丞琳臉頰因燈光映照泛紅，神情靦腆又帶笑，被讚如少女般模樣，意外掀起討論。

楊丞琳缺席邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／翻攝微博）

許瑋甯、楊丞琳與已故藝人黃鴻升（小鬼）是華岡藝校同班同學，情誼深厚，長年維繫密切互動。不過自從許瑋甯與邱澤成婚後，兩人互動變少，此次婚宴未見楊丞琳現身，也引發部分粉絲揣測。



事實上，邱澤過去曾和楊丞琳因戲結緣進而交往，不過戀情僅維持8個月。多年後，邱澤與楊丞琳的好友許瑋甯閃電結婚，昔日的閨密情誼也因此逐漸疏遠。

