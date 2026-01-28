缺席陳漢典、Lulu婚宴！小S紅包曝光 建議「每週愛愛次數」

陳漢典（左）、Lulu黃路梓茵25日大婚宴客，眾星雲集。（陳君瑋攝）

陳漢典、Lulu黃路梓茵25日補辦婚宴，宴請650位親友，席開70桌，演藝圈的王偉忠、吳宗憲、鍾欣凌、王力宏、邱澤、許瑋甯、許光漢等人都受邀出席。先前，陳漢典、Lulu參加節目記者會透露，小S本人無法參與，但已經備好紅包；陳漢典今（28日）中午在社群曝光小S贈與新人的紅包，「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛你哦！」

小S在紅包袋上寫滿祝福和叮囑陳漢典婚後的必做清單，「跟老婆講話要溫柔，家是你要做，錢各自管好，一週至少做愛4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻可以撐15年！」充分展現小S的幽默風格。

