缺席Andy法院調解遭罵「進度0」家寧不甩爭議嗨吃冬至湯圓：好運連連

娛樂中心綜合報導

眾量級CROWD的Andy老師、家寧鬧翻撕破臉後目前正在走司法程序。（圖／翻攝自臉書）

百萬YouTuber 團體「眾量級CROWD」前情侶檔Andy老師與家寧的紛爭持續延燒，雙方自今年3月正式撕破臉後，財務、經營權與家庭等一連串糾紛陸續進入司法程序，外界關注度居高不下。日前，Andy與家寧母親曾淑惠現身新北地方法院進行調解，不過家寧本人並未現身卸責，事後Andy直言調解「進度 0、誠意 0」，情緒相當不滿。不過，家寧於今（21）日則透過社群平台分享日常近況。

家寧在今日冬至當天，透過社群平台分享生活日常。只見她在IG限時動態中上傳一碗豐盛的湯圓照，只見畫面中不少粉白小湯圓並搭配紅豆、珍珠等配料，色彩溫暖且討喜，整體氛圍顯得輕鬆愉悅。

廣告 廣告

家寧不甩侵占等罪名紛擾，冬至當天嗨吃湯圓。（圖／翻攝自家寧 IG）

家寧也在貼文中寫下：「歲末將至，敬頌冬安。願你生活甜如蜜，事事皆如意」，同時補上一句「吃了這碗圓，好運連連一整年」，搭配粉色愛心與笑淚的表情符號，看似對即將到來的2026年充滿期待。雖然Andy仍頻頻對外發聲、點名不滿的情況下，家寧仍以生活儀式感隔空回應，似乎態度顯得相對低調。



家寧的並未提及調停缺席一事，也未對外界質疑多做說明，她的冬至貼文也引來兩極反應。有粉絲留言祝福她「平安順心」、「一切都會過去」，不過也有網友質疑她在風波中沉默的態度。不過，家寧仍未對爭議正面回應，僅專心享用她的冬至湯圓。

更多三立新聞網報導

陳都靈公開現身2人平行攙扶「步伐異常慢」牙齒細節成焦點 真實狀態曝

朱孝天不忍了！F3上海開唱粉絲「講4字」惹惱本人 親回酸文嘲諷阿信

北捷血案後他逆風喊「照樣跨年」直指關鍵一句話點破：戒掉這1習慣

差點撞上北捷血案！吳淡如北車接女兒「路線時間全重疊」嚇壞：捏把冷汗

