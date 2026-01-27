缺席LuLu、陳漢典大婚！張小燕健康亮紅燈休養中 親揭背後暖心原因

藝人黃路梓茵（LuLu）與陳漢典25日在台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴，席開70桌，一共邀請約650位親友到場祝福，在演藝圈擁有好人緣的兩人，前來的賓客包含多組重量級嘉賓，陣容相當豪華，不過原訂會出席的「綜藝大姐」張小燕臨時缺席，引發外界關注。對此，她也親自說明原因。

LuLu與陳漢典25日在台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴，卻不見張小燕出席。（圖／記者郭竹倩 攝）

根據《三立新聞網》報導，現年77歲的張小燕因日前不慎感冒才未出席，她受訪時也證實，目前在養病中，是為了不傳染給參加婚宴的其他賓客，才決定婉拒出席，並要大家別替她擔心。

值得一提的是，知名造型師李明川曾在1月14日於社群平台上分享和張小燕、張清芳與方芳芳等人的聚餐照片，從照片中可見，頂著一頭招牌藍髮的張小燕氣色看起來相當好，未料，不到兩個禮拜就傳出感冒消息，也讓外界格外關注她的身體狀況。

張小燕兩週前現身好友聚會，狀態看起來相當好。（圖／翻攝FB 李明川 Lee Ming Chuan）

