缺德又超噁！男機上雜誌當腳墊 網崩潰：我都讓小孩看

春節出國旺季將至，一名網友卻在搭機時目睹驚人畫面，有乘客竟將機上雜誌當成腳墊使用，貼文引發討論，不少經常翻閱機上雜誌的民眾紛紛表示崩潰，更有前空姐現身說法，無奈表示，「還不能勸阻，會反過來靠杯我們怎麼沒提供一次性拖鞋」。

有乘客竟將機上雜誌當成腳墊使用 。（圖／threads@0315chiao授權提供）

原PO在Threads發文表示，「奉勸大家搭乘飛機時，避免拿機上雜誌觀看，因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌。大爺是先將原味襪子鋪在雜誌上 ，然後玉足再踩上去。」照片曝光引發熱議，不少網友崩潰表示，「我真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻，我要吐了，到底為什麼都有這樣的人啊」、「謝謝以後不看了」、「我都會翻開看耶，以後我會考慮再三的，謝謝提醒」、「我都會讓我小孩看欸」、「我真的會拿起來看」、「我也會開來看，以後不會了」、「我有次在飛機上無聊看了機艙裡的雜誌，隔不到10分鐘頭痛眼睛痛，人超不舒服，好險後來沒怎樣」。

廣告 廣告

許多人也指出，「飛機上最髒的地方，你永遠不知道上面有沒有尿布、垃圾碰到。航空公司基本上也不會清潔的就是….前方椅背下面的伸縮置物口袋。 基本上不要碰，不要放。」、「上次搭飛機去韓國，旁邊的韓國媽媽看雜誌是一邊沾口水一邊翻頁」、「脫鞋子就算了，為什麼要脫襪子」、「現在的人怎麼越來越髒」、「好的，上次看到一個用腳操作觸控螢幕的小孩，現在看到腳踩雜誌，猴子真的太多了」、「超噁心的，為何要那麼沒水準」、「隔著螢幕都聞到味道了」。更有前空姐留言表示，「這是常態，安全須知卡也是唷，然後還不能勸阻，會反過來靠杯我們怎麼沒提供一次性拖鞋。」

延伸閱讀

春節連假將到！ 公路局預估蘇花改初一湧南下最大車流

影/春節前夕送暖！基隆市府贈再生家具助弱勢家庭

花10元中200萬發票！ 去年11-12月20張特獎清單曝光