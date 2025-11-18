缺德！中國網紅淺草寺求籤「竟投入死人冥紙」 掀中日外交級炎上風波

國際中心／陳佳鈴報導

中國一名網紅男子到淺草寺求籤，竟然投下「冥紙」，還把整段過程拍成影片上傳社群平台，引發日本與全球網友強烈反彈。（圖／翻攝Ｘ）

東京知名觀光景點「淺草寺」是日本觀光重要的宗教勝地！不少民眾都會到此求籤求好運，不過中國一名網紅男子到淺草寺求籤，竟然投下「冥紙」，還把整段過程拍成影片上傳社群平台，引發日本與全球網友強烈反彈。外界批評此舉不僅涉及文化神明不敬，再度秀出小粉紅的下限。

該名中國網紅拍下自己到淺草寺《 求籤的影片 》，他先對鏡頭宣稱：「日本的籤求不了中國人的幸福，中國人的幸福是靠自己。」同行友人還反問：「你騙鬼子呢？」話音未落，他竟掏出中國冥紙投入集金箱，再開始搖動籤筒求籤。

廣告 廣告

影片中，男子抽到「68號」籤，興奮展示內容「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝。」不過這段求籤行為在網路上引爆怒火，批評如潮水湧現。

日本與網友砲轟該行為「毫無敬意」、「這不是求籤，是侮辱。」、甚至還有網友說「死人才用冥紙，這是在詛咒自己嗎？」（圖／翻攝Ｘ）

不少日本與網友砲轟該行為「毫無敬意」、「文化羞辱」，並質疑他使用冥紙等同「假幣投供」，疑似觸犯日本刑法。留言包括：「這不是求籤，是侮辱。」、「淺草寺明確標示需投入 100 日圓，他丟假幣就是犯罪。」、「死人才用冥紙，這是在詛咒自己嗎？」、「出國到底是在比缺德嗎？」

淺草寺方面未正式回應，但有熟悉寺院文化人士指出，供奉箱投入「非貨幣物品」的行為確實構成不敬，若涉及損害寺院利益，寺方可報警處理，此事現已延燒至日中網路輿論。

更多三立新聞網報導

女清潔隊員上班遭物流車輾斃「3年前才升職」台東父母悲奔台中認屍

大阪女子家中失火陽台求救 警消架梯救人竟被踹落墜梯重摔地面

建築工臉部墜地面目全非！整外醫師「隱形重建」 助拾回帥氣臉龐

又是三寶駕駛！車停路中還開門 騎士經過人車噴倒

