缺德！玉山前峰遭噴「藍圓點」毀容 玉管處：已觸法

玉山前峰的步道岩石近日被不明人士噴上藍漆，沿途留下10幾個藍色圓點。對此，玉山國家公園管理處指出，該路段被噴漆的情形十分少見，目前已將藍漆清除，而山友此舉已違反《國家公園法》。

玉山前峰的步道岩石被不明人士噴上 藍漆 。（圖／玉管處提供）

有山友近日攀登玉山前峰步道發現，岩石上被噴了多個藍色圓點，山景慘遭毀容。畫面曝光後，不少人痛批「無腦沒公德心」、「到底噴漆的目的是什麼？真讓人生氣」、「養成一個好的習慣，去了是怎樣就是怎樣不要破壞大自然好嗎」、「真沒公德心」。

廣告 廣告

玉山國家公園管理處獲報後，隨即派員前往處理，先是耗費約2小時上山，再花1小時完成將藍漆清除，加上近來低溫驟降，此舉不僅破壞自然景觀，甚至增加第一線維護人員負擔。

玉管處獲報後立即派員上山處理。（圖／玉管處提供）

玉管處副處長邦卡兒．海放南說，該路段被噴漆的情況相當少見，目前仍未知行為人的用意，不過已違反《國家公園法》，情節嚴重者甚至可能涉及刑法毀損罪。呼籲山友共同愛護山林，切勿以任何方式污染自然環境。一般登山有引路或安全需求，建議事先下載離線地圖，既能確保自身安全，也能守護珍貴的高山環境。

延伸閱讀

外籍護佐最快4月進駐醫院 護理師憂：我們可能會更累！

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

影/雲林驚見毀滅性事故！「車撞成鐵麻花、電桿斷」慘烈直擊