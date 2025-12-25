缺德！花蓮吉安18支路燈電纜遭剪斷洗劫 修復費逾20萬

花蓮縣吉安鄉近日發生惡劣公物破壞事件，位於光華五街至光華八街路段，長達約600公尺、共18支路燈的地下電纜，遭人以專業工具大規模剪斷洗劫，導致重要照明在一夜之間全面熄滅，初估復原經費將超過新台幣20萬元，嚴重影響行車視線及夜間通行安全。

花蓮吉安鄉18支路燈電纜被剪斷洗劫。（圖／翻攝自吉安鄉公所臉書）

吉安鄉長游淑貞於昨（24）日親赴現場會勘，實地查看遭暴力破壞的鍍鋅鋼板保護蓋及裸露、剪斷的管線孔洞，神情沉重地表示：「被切斷的不只是電纜，更是鄉親回家的安全感！」

經建設課勘查，竊賊疑似動用專業切割器具，強行破壞已焊接鎖固的保護設施，將電纜洗劫一空，初估復原經費將超過新台幣20萬元，造成公帑損失，更嚴重的是，讓人煙稀少路段陷入夜間無照明的高風險狀態。游淑貞指出：「在這樣的路段，每一盞燈，都是長輩散步、居民返家的安全依靠，路燈不亮，就可能增加跌倒、車禍等意外風險。」

廣告 廣告

建設課勘查後，初估復原經費將超過新台幣20萬元。（圖／翻攝自吉安鄉公所臉書）

公所於接獲光華村長石福春通報後，第一時間即由建設課聯繫維管廠商前往處理，發現並非單一零件損壞，而是大範圍的惡意竊盜。由於該路段路燈電纜已非首次遭竊，初步已責成建設課研議加強防護措施，並規劃近期於重點路口加裝監視系統，同時完成報案程序。

石福春村長亦表示，該路段因人車較少，屢成竊賊下手目標，他呼籲民眾切勿貪圖私利破壞公物，因為真正受害的是每日通行的在地鄉親。

游淑貞強調，公所不僅會站在第一線守護安全，更期待鄉親成為社區的守望者。她呼籲民眾，若發現路燈異常、或見到可疑人士於電桿周邊徘徊，請立即通報吉安鄉公所或警方。

延伸閱讀

搶救房市！北京購房政策再鬆綁 放寬非京籍家庭購屋限制

台男在日當車手！詐騙老婦千萬「玄關取款」 遭日警當場活逮

影/聖誕節兇殺案！瑞芳口角衝突 38歲男遭捅胸噴血命危