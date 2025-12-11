缺水缺到快遷都！伊朗德黑蘭終於天降甘霖 緩解半世紀以來最乾旱秋季

伊朗首都德黑蘭10日迎來了數月來的首場降雨。示意圖（pexels提供）

伊朗首都德黑蘭雖然10日迎來了數月來的首場降雨，為這個飽受乾旱之苦的國家帶來一絲希望，但這短暫的滋潤遠無法解除這場已持續長達半個世紀以來最嚴重的秋季乾旱危機。

綜合外媒報導，目前籠罩全國的乾旱情勢已讓伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）公開警告，如果首都周圍水壩的蓄水狀況無法獲得顯著的降雨補充，政府可能需要在12月底前將行政機關遷出德黑蘭。

氣象學家的數據顯示，這次秋季的乾燥程度是自1979年伊斯蘭革命以前，全國五十多年來最嚴峻的挑戰。官方統計，目前降水量僅達到正常秋季的約5%。伊朗氣象組織官員瓦齊費赫（Ahad Vazifeh）表示，即使未來冬季和春季的降雨恢復正常，伊朗仍將面臨20%的用水缺口。

這場水危機的根源錯綜複雜，除了全球氣候變遷加速了極端乾旱的頻率，伊朗境內人為因素的影響更為關鍵。該國約9成的水資源被消耗於農業，這與1979年伊斯蘭革命後，當時最高領袖哈米尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）承諾「水資源免費」以及兩伊戰爭時期追求糧食自給自足的政策息息相關。這些政策導致了大量水資源被用於灌溉乾旱土地，種植稻米、小麥等高耗水作物，加上國內過度鑿井的行為，使伊朗面臨專家所稱的「水資源破產」困境。

在首都德黑蘭，人口多達千萬，部分社區的供水服務已出現數小時中斷，市區隨處可見政府設置的廣告看板，呼籲民眾勿使用灑水管浪費水資源。周邊的阿勒布爾茲山脈（Alborz Mountains）積雪量也異常稀少，這座山脈對德黑蘭的水源供給至關重要。同時，社群媒體和衛星圖像都證實水庫水位明顯枯竭，其中，拉提揚大壩（Latyan Dam）等5個主要水庫的蓄水量已不足10%。

水資源短缺已經升溫成為敏感的政治議題。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）重複向伊朗提出援助提議，讓此環境危機染上地緣政治色彩。此外，由於過去水資源短缺曾引發零星的區域抗議，在伊朗經濟因核子計畫面臨國際制裁而掙扎之際，德黑蘭當局正竭力避免社會動盪再次發生。《德黑蘭時報》曾警告，這場危機不僅威脅農業，更可能危及區域穩定和全球糧食市場。

