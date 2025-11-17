缺牙太久致骨量變少？「新技術」突破植牙困境 助恢復咀嚼功能

【健康醫療網／記者陳靖安報導】55歲的沈先生左上顎後牙區缺牙多年，導致水平向齒槽骨萎縮合併鼻竇氣室化嚴重，垂直骨量不足僅剩餘4至5mm，影響咀嚼與飲食，希望透過植牙解決咀嚼功能。經奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁評估後，同時進行植牙手術和鼻竇增高術，運用「逆轉鑽」的緻密化能力，將周圍骨質緻密化增加植體穩定性。成功植牙後六個月至一年追蹤，現已恢復正常咀嚼功能。

骨量不足易造成術後不適或骨裂 骨密度鬆軟則植牙不易

劉昱菁醫師說明，過去病人若因長期缺牙或嚴重牙周病拔牙，常導致上顎後牙區垂直骨量不足。醫師在進行鼻竇增高術時，多採「側向開窗（Lateral approach）」（微創大，術後不適感明顯）或齒槽頂端進入（Crestal approach）並以「骨鑿敲擊（Osteotome術式）」（需敲擊器械，易頭暈或不適，有骨裂風險）。而傳統植牙鑽針主要以削切骨質為主，反而會減少骨量，若遇骨質密度鬆軟，易導致植體初期穩定度不足而失敗。

廣告 廣告

骨緻密逆鑽針取代傳統削骨 提高植牙精準與安全

劉昱菁醫師指出，骨緻密逆鑽針系統（Osseodensification Technique），使用以色列學者Dr. Huwais所研發的逆轉鑽針，透過「逆向旋轉」取代傳統削骨，能有效將缺牙區鬆軟的骨質緻密化，並將此技術應用於複雜的鼻竇膜增高術或骨脊擴張術中。其可減少手術創傷，提升病人舒適度，同時也提高植牙的初期穩定度與長期骨癒合的成效，為過去因骨量不足而對植牙卻步的病人，提供植牙新選擇。

劉昱菁醫師補充，逆轉鑽針還可應用於微創鼻竇增高術、牙槽脊擴張術、與即拔即種，並可合併電腦輔助手術導板使用，進一步提高植牙的精準度與安全性。

新技術配合微創有利骨量不足病人 帶來植牙新契機

劉昱菁醫師強調，目前的臨床應用及醫學文獻均證實，逆轉骨植緻密化技術可微創進行鼻竇膜升高術，且臨床植體成功率優異。這項技術讓過去因骨量不足而害怕植牙的病人，重新看見重拾咀嚼與微笑的希望。期許未來能透過此創新技術，造福更多缺牙病人。

【延伸閱讀】

缺牙要植牙還是裝假牙？適用族群有哪些？醫：年輕患者應盡量保留「自然牙」

將無用智齒變成功能性牙齒！ 「導航植牙」助31歲女重獲健康牙齒



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66783

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw