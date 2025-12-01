缺牙一定要植牙嗎？專家解析動刀前你必須知道的事
記者李其芳/台北報導
說到「植牙」，許多人第一反應是害怕，一來對過程有未知恐懼，二來是擔心荷包大失血。植牙是不是一勞永逸的辦法？植牙的過程和術後有哪些風險，你不可不知！
植牙非唯一解方，應做好事前評估
立威口腔顎面外科牙醫診所院長林涵威醫師表示，並非所有缺牙都必須直接做植牙，它只是眾多治療方式中的一種選擇。早期傳統牙科對缺牙的治療大多使用牙橋、活動假牙或全口假牙，這些都是可行的選項。如今植牙是一項新技術，確實能有效提升牙齒整體的功能性，但還是需要由專業牙醫師來評估個別條件，其實有些狀況用牙橋或活動假牙就能恢復到一定程度，不一定要植牙。
缺牙問題拖不得，因關乎身心健康
步入熟齡後，牙齒對健康的重要性更為顯著。許多長者因缺牙導致咀嚼功能衰退，不只飲食受限、營養攝取不足，也可能因為無法好好進食而出現沮喪、憂鬱等情緒問題。缺牙說來不是病，但是一直拖著不積極處理，等黃金治療期過了，問題可能會變得很棘手。
林涵威醫師說，在六、七十歲時如果能把牙齒整體的狀況提升到不錯的程度，可以自理，其實走入八、九十歲的高齡，生活品質感受會好很多。很多人的想法是撐一天算一天、等老了再說，可是往往等到有一天真的受不了了，卻是就算有再多錢，也已經沒辦法植牙。
「All_on_4速定植牙® 全口重建臨床手術教育」由立威口腔顎面外科牙醫診所院長林涵威醫師講授及示範。圖/立威口腔顎面外科牙醫診所提供
什麼情況適合植牙？醫列三大重點
植牙是需施以局部、鎮靜或全身麻醉的「侵入性醫療」，並非人人適合。醫師提醒，以下狀況需特別謹慎評估：
全身慢性疾病：心血管疾病如高血壓等若控制不佳，手術中血壓可能劇烈波動增加風險。
糖尿病患者：血糖控制不穩定會影響傷口癒合，增加感染與植體失敗的風險。
牙槽骨與牙齦條件：若缺牙區的骨頭不足、排列不佳或曾因發炎受損，可能需要另擬治療計畫。
選擇專業牙醫師，植牙前做足功課
林涵威醫師指出，牙醫專業之中，牙周病專科、口腔顎面外科專科、贋復假牙專科，共三大領域和植牙有關。應確認操刀的牙醫師有目前衛福部頒訂的十一大項的專科執照，是經過嚴格訓練和甄審過程取得證照的專科醫師。此外，也可以查詢醫師的學經歷是否受到具有公信力的同儕團體認可，像是發表期刊論文，或在專業領域做一些公開演講或課程，這些都是民眾可以事先做的功課。
與牙醫師做足溝通，了解所有風險
負責植牙的牙醫師本人應要和病人面對面分析目前的狀況，手術會用到的材料、採用的方式，花多少時間…等細節一併說明清楚，包括衍生的費用，要白紙黑字註明。植牙手術失敗可能造成植體鬆脫、斷裂，或細菌侵入植體周圍導致「植體周圍炎」，患者應主動了解可能的併發症、失敗率，若手術失敗醫師有無能力解決，這些都非常重要。
近年微創手術夯，但並非人人適合
「微創植牙」因傷口小、出血量少且恢復期短，近年討論熱度很高。林涵威醫師說明，並非所有人都適合微創的方式。患者適合用什麼形式植牙，都需要做好事前評估。微創往往適合用在缺牙區齒槽骨和軟組織完整性很好的情況，發炎感染過的牙骨通常不適合，目前進行微創的多為因外傷造成的缺牙。
圖為植牙失敗後以全口重建來拯救的案例-「All_on_4速定植牙®」術前及術後比對照。圖/立威口腔顎面外科牙醫診所提供
牙醫師提醒，面對牙齒問題切勿拖延。台灣人其實很幸福，牙醫診所密度高、就醫便利，醫療量能也十分充足。大眾應建立正確的口腔保健觀念，最簡單、也最容易做到的，就是每天確實做好牙齒清潔。認真刷牙、定期回診、照顧好自己的牙齒，就是守護健康最有效、最基本的一件事。
（主圖：立威口腔顎面外科牙醫診所為「台灣唯一原廠認證」X-guide 動態導航手術卓越中心，前排右一為立威院長林涵威醫師。圖/立威口腔顎面外科牙醫診所提供）
