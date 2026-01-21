缺糧 低溫 難民重回阿富汗生活更絕望

這個冬天，阿富汗人的處境更加艱辛，北部地區陷入乾旱，加上伊朗與巴基斯坦強制遣返了超過250萬人，使阿富汗人口增加了十分之一，導致目前有1/3的阿富汗人口陷入急性飢餓，比去年多了3百萬人。同時，美國帶頭刪減援助經費，許多國際援助組織都難以支應，預計2026年，嚴重營養不良的阿富汗兒童，還會再增加20萬人。

簡陋帳棚裡，乾麵餅配茶，就是這家人一天唯一的一餐。

被伊朗遣返的阿富汗難民 薩謬拉：「有一次我們餓了兩天，我只有50阿富汗尼(約0.75美元)，我們給孩子們買了麵包，把麵包撕成小塊 分給他們吃。」

世界糧食計劃署指出，阿富汗正面臨前所未有的飢餓危機。北部地區陷入乾旱，加上伊朗與巴基斯坦強制遣返了超過250萬人，使人口增加了十分之一，讓情況急速惡化。

世界糧食計劃署阿富汗代表 艾利夫：「目前有1，3的阿富汗人口，陷入急性飢餓，比去年多了300萬人，情況比去年糟糕很多。」

在首都喀布爾的診所，營養不良的兒童人數明顯增加，醫療資源卻日益吃緊。

醫師 拉希米：「與往年沒有大批民眾被遣返時相比，我們的患者人數增加了一倍，在我們診所服務的地區，從巴基斯坦遣返的比較多，大部分甚至沒有住所。」

自美國總統川普重返白宮以來，援助經費的削減，耗盡了許多援助組織的資源，其他國家也紛紛縮減援助規模。世界糧食計劃署警告，若資金持續短缺，阿富汗的人道危機，恐怕只會更加惡化。

世界糧食計劃署阿富汗代表 艾利夫：「2025年阿富汗的營養不良人數，出現了有史以來最高的增幅，不幸的是 預計2026年情況會更糟，可能會再增加20萬個，嚴重營養不良的兒童。」

