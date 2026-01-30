缺藥有解了？藥事法三讀通過 食藥署：未來授權中央可統一調度

食藥署。圖翻攝自Google Map



為防堵缺藥重演，立法院會今（30）日三讀通過《藥事法》及《藥害救濟法》修正案，食藥署晚間說明，修法後將要求藥商主動、定期申報必要藥品的供應情形，以提升政府對各項藥品庫存與流向的掌握程度；同時，當藥品出現供應不足風險時，授權衛福部得以專案核准進口或許可製造，並進行統一調度與分配。

食藥署副署長王德原說，這次修法是在提升國內藥品供應之穩定及韌性，保障國人用藥權益。他指出，現行《藥事法》僅授權政府在「必要藥品清單」中的藥品出現不足時，得以專案進口或許可製造；修法後，適用範圍擴大至所有具許可證的藥品，可在出現缺藥風險時採取相同機制因應。

廣告 廣告

王德原指出，針對重大公共衛生事件或藥品有供應不足之虞時，修法也賦予主管機關得以採取限制措施、進行統一調度藥品供應的權限，避免藥品過度集中於特定藥商或合約醫院，導致其他層級醫院及社區藥局無藥可用，影響民眾用藥安全。

王德原強調，本次修法強化必要藥品許可證持有藥商，應定期申報藥品供應情形之義務；賦予中央衛生主管機關於具有許可證之藥品有供應不足之虞時，得專案核准製造或輸入，並於必要時適度調控藥品供應之法源依據；同時，將專案核准藥品納入適用藥害救濟制度。上述措施對於保障民眾用藥權益及維持藥品供應穩定，至為重要。

食藥署說明這次法案修正重點，包含「掌握必要藥品供應情形」持有必要藥品許可證之藥商應定期申報藥品之製造、輸入及供應情形。「強化穩定藥品供應措施」中央衛生主管機關於知悉具有藥品許可證之藥品有供應不足之虞時，得專案核准該藥品或其替代藥品之製造或輸入，並得採限制措施，限制藥品供應之範圍、期間、數量、對象或方式等。「完善藥害救濟制度」增訂因應具有藥品許可證藥品有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公共衛生情事得專案核准製造或輸入藥品，將其納入適用藥害救濟制度，以保障民眾用藥權益。

食藥署表示，近年來，新興傳染病威脅、地緣政治風險及全球供應鏈中斷等因素，使藥品供應穩定面臨嚴峻考驗；提升藥品供應韌性已成為各國政府關注焦點，更升級為確保國家安全的重要一環。透過本次修法將有助於強化我國對於藥品供應穩定與韌性之因應，並完善藥事法規，保障民眾用藥權益與健康。

更多太報報導

6款高血壓藥、抗凝血劑驚傳缺藥！廠商未及時通報 食藥署嚴查將開罰

棺木一整排！印尼洪災已1006死 村民缺藥缺糧、集體腹瀉發燒

提升缺藥應變能力 政院院會明擬通過修法增加藥品彈性