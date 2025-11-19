缺藥荒 藥師公會理事長拋三解方

理事長：健保藥價是否過低？

台灣面臨缺藥問題，衛福部食藥署與中華民國藥師公會全國聯合會合作建立「西藥供應資訊平台」及時通報、監控藥品供應狀況。藥師公會全聯會理事長林憶君今（19）日出席中華亞健康協會全人健康照護高峰論壇時受訪表示，台灣許多藥品退出導致的缺藥問題，有時與健保價格過低有關，若健保給付價格都低於藥廠的生產成本，難免廠商會退出台灣市場。

推廣學名藥、扶植國內製藥產業

面對缺藥議題，林憶君說，目前全聯會與食藥署溝通管道順暢，並且透過「西藥供應資訊平台」掌握藥品供應狀況。不過，台灣缺藥的問題相當複雜，一方面健保藥價過低的問題外，民眾對於學名藥、三同藥品的認識也需要積極推動，扶植國內的製藥產業，才能更全面改善缺藥問題。

此外，新任藥師公會全聯會理事長的林憶君表示， 藥師全聯會未來致力於三大方向，包括提升藥師專業價值、保障職業權益與推動永續發展。因基層藥師普遍工時偏長，勞動權益受損等職場問題也時有所聞，因此全聯會將成為基層藥師的後盾。

而藥師公會全聯會在國際藥師圈相當活躍，舉辦多場國際會議。林憶君也說，全聯會目前已和印尼、韓國建立姐妹會，12月將前往印尼完成續盟儀式，日本的合作也洽談中，提升台灣藥師在國際上的能見度。

亞健康協會推動衛教 幫助國人健康老化

社團法人中華亞健康協會於今年（2025 年）、高齡化社會元年堆動全人健康照護高峰論壇，亞健康協會全人健康照護協會執行長吳天誠表示，2025年是台灣獲入超高齡社會的第一年，平均每5人就有1人年滿65歲，而更多的慢性疾病與心血管疾病都有有年輕化的趨勢，因此運用科技平台，讓民眾健康老化至關重要，本次率先從社區藥局出發，希望讓更多年輕人認識亞健康的觀念。

臺北市藥師公會尹岱智理事長今率領600位藥師，從社區健康公益起跑，倡議轉為實際行動，推進在地社區居民自我健康管理，2025年為社區健康永續啟動元年，未來預期將有更多的企業持續助跑。