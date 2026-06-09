缺藥調高健保藥價 立法特許歐美老藥

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衛福部長石崇良9日表示，政院核定4年240億國家藥品韌性整備計畫，近期已展開第一次藥品韌性推動委員會的啟動會議。（林周義攝）

國際局勢不穩，藥品韌性問題浮上檯面。衛福部長石崇良透露，未來通報藥品供應不穩時，健保將提高藥價，讓廠商有利潤空間供貨。另一些老藥，如抗生素Penicillin長期仰賴專案進口，非因台灣沒有製造能力，而是缺乏原始資料申請藥證，將研議訂定藥物韌性專法，對歐美長期使用的老藥提供特許，直接採認藥證資料，預計年底前提出。

石崇良9日表示，政院核定4年240億國家藥品韌性整備計畫，近期已展開第一次藥品韌性推動委員會的啟動會議，有5大策略，分別是國藥國造、國藥國用，還有智慧調度、法規調適、國際合作。針對國藥國造，衛福部與經濟部合作，第一階段已盤點出60幾項關鍵藥物，將由經濟部輔導廠商落地生產。

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有了國藥國造，還要推動國藥國用。石崇良說，這牽涉健保的核價、藥價的調整，藥品清單出來後，會開始討論藥價政策。賴清德總統今年3月宣布暫停藥價調查3年，這期間會重新修正藥品支付標準、藥價調整辦法。通報藥品供應不穩時，就立刻限縮藥價差，健保要提高藥價，讓廠商有較大的利潤空間，持續供應藥物。

石崇良透露，相關藥品韌性機制，都涉及法規的調適，例如抗生素Penicillin是因藥品太老，沒原始資料，無從申請藥證，長期仰賴國外進口，這不是台灣沒有製造能力，需要法規的突破。因此，衛福部在討論訂定藥物韌性專法，對歐美長期使用的老藥，直接採認藥證資料，提供特許，未來也會研議成立基金支應藥品儲備，預計在年底前提出專法。

醫改會執行長林雅惠表示，健保取之於民，不能廠商說缺藥就予取予求，應說清楚藥品供應有什麼問題，並且建立透明的財務審查機制。政府應確保藥價調整能轉化為穩定的供貨，而不是錢進入廠商口袋，但問題卻依然存在。

至於老藥藥證的採認，林雅惠說，即便在歐美已經長期使用，用於國內時，仍要補齊基礎報告，建立嚴格的不良反應和安全機制，不能放水。