缺護理師輪到「手術室」！ 全國首家醫院開辦免費培訓班搶人

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣醫護人力流失一直面臨嚴重缺口，連手術室專業護理人力也受到挑戰。亞洲大學附屬醫院今（5）日就宣布，首開全國各醫院之先，開辦「手術護理師培訓班」，不僅培訓費用全免，每個月更提供高額生活津貼，希望扮演醫師左右手重要角色的手術護理師，能有更多神隊友加入。

亞大醫院院長許永信表示，手術室專業護理人力缺口受到台灣少子化影響，正面臨高流動率、經驗斷層及訓練經驗不均等諸多挑戰，讓國內各家醫院都需才若渴。

許永信說，尤其頂尖手術護理師對各類外科手術樣態、器械設備及流程均能駕輕就熟，從術前準備、無菌操作、遞送器械等過程中，可以與執刀醫師搭配得天衣無縫，隨時處理瞬息萬變的醫療緊急狀況，「是手術房內不可或缺的靈魂人物」，具備高度專業與即戰力，可說是「不能沒有你」。

目前國內由台灣手術全期護理學會、台灣外科醫學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會等單位，共同舉辦手術專責護理師培訓計畫，只是培訓對象需達到N2（含）以上進階制度，且培訓院所須為醫學中心等級，或者全院500床以上之區域教學醫院。許永信直言，對於手術護理師的人力填補較難產生即時性的效益。

許永信說，因此院方積極爭取「健康台灣深耕計畫」經費補助，同時也參考相關單位的課程架構並優化標準訓練體系，整合無菌與手術準備、術中配合與緊急處理、術後處理與紀錄、高階術式支援及專業能力驗證等五大模組，所有參訓學員結訓後可立即執行扮演手術室關鍵重要角色。

亞大醫院神經醫學中心副院長林志隆強調，在三個月的訓練期間內，將安排多達32位各外科專科與次專科主治醫師及資深手術護理師親自授課培訓，採用手把手教學模式，將各種外科手術的每個程序、器械以及常見突發狀況逐一拆解，可說是最為貼近現場的教學課程。

照片來源：亞大醫院提供

【文章轉載請註明出處】