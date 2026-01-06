缺貨近一年 三農會胡麻油將上架

各家農會缺貨已久的胡麻油，因今年胡麻產量豐收、品質佳，預計本月中旬陸續供貨。 （記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕南市報導

隨著冷氣團陸續報到，冬季進補不可少的胡麻油，礙於天候影響產量，持續缺貨已久，不過今年產量豐收加上品質優，各農會的胡麻油陸續上架，預計本月中旬開始供貨。

二期作是南市胡麻主要產期，由於一一三年冬季胡麻受到天候影響，產量驟減，造成一一四年各農會品牌的胡麻油持續缺貨近一年，隨著冬天進補、坐月子的麻油雞等需求，最近各農會接獲不少詢問電話，究竟何時可以買到胡麻油？

善化區農會總幹事楊耿榮表示，胡麻油缺貨已近一年，第一批約三千瓶的胡麻油，現已完成壓榨製成，待沉澱後就可以裝瓶上架。楊耿榮指出，善化農會一年約需要七萬台斤的胡麻原料，約十二台斤胡麻可壓榨五台斤的油，今年種植期間氣候適宜，胡麻品質好、含油量高。

西港區農會總幹事程淑如說，首批當季胡麻油約六百瓶，預計本週就會開始供貨，已有許多北部民眾訂購，後續將持續穩定供貨。佳里區農會總幹事楊豐賓指出，農會品牌的胡麻油品質佳，已有不少人預購，將於中旬開始供貨。