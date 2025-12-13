即時中心／魏熙芸、林耿郁報導

高市早苗「台灣有事」引爆中日對抗，至今兩國關係未見緩和；目前日方已經將招攬外籍遊客的焦點，轉向台灣與南韓；前民進黨新竹縣議員孫金清，今（13）早向鄉親發放3,600元新台幣「日旅津貼」，並鼓勵民眾前往近期剛剛地震的青森縣旅遊，以振興當地經濟。

幸福鄉鎮！日本首相高市早苗「台灣有事」言論已逾一個月，目前中國持續取消大量赴日班機、文化交流活動中，藉此向日本施壓；日方則開始加強招募台灣、南韓與其他國家旅客，希望減輕觀光與經濟衝擊。台灣方面也有熱心民眾自掏腰包，表達對日本的相挺之意。

廣告 廣告

今（13）天上午，前民進黨新竹縣議員孫金清，在新豐鄉鳳蓮宮，發放每人3,600元新台幣的旅日津貼，一大早便吸引大量民眾到場排隊領取。本次發放旅遊津貼名額1千人，也就是將發出高達360萬元現金。

快新聞／還缺鄉親嗎？竹縣新豐鄉今發放「3600元日旅津貼」 居民大排長龍領錢

領到錢的民眾相當開心。（圖／民視新聞）

本（12）月8日，青森縣外海發生7.5強震、昨（12）天又發生6.9強震，兩次都發布海嘯警報，讓民眾人心惶惶；為此孫金清呼籲領到錢的民眾，盡量前往當地旅遊「幫忙」。

快新聞／還缺鄉親嗎？竹縣新豐鄉今發放「3600元日旅津貼」 居民大排長龍領錢

前民進黨新竹縣議員孫金清。（圖／民視新聞）

此外，新豐鄉松林國小足球隊師生，近期即將赴日訓練、比賽，恐捲入中日衝突，遭到日方民眾冷落對待。為此孫金清也特別製作了印有高市早苗，以及台日國旗的胸章、貼紙，希望藉此讓日本民眾知道，他們的首相力挺台灣，我方也以實際行動力挺日本，以向日方表達新豐鄉、以及全台灣相挺的熱情與貼心。

快新聞／還缺鄉親嗎？竹縣新豐鄉今發放「3600元日旅津貼」 居民大排長龍領錢

新豐鄉徽章與貼紙。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／缺鄉親嗎？竹縣新豐鄉今發放「3600元日旅津貼」 居民大排長龍領錢

更多民視新聞報導

告洋狀！中竟向德國抱怨「台灣有事」 對日抵制持續升溫

在野黨再追問「台灣有事」 籲高市盡早與川普會談

嘴巴很誠實？官方抵制「中國人照吃」 北京、上海壽司郎「大排長龍」

