缺醫師三位「醫中計畫」醫師續留台東基督教醫院 助急重症醫療一臂之力

▲（左起）施昱丞、李柏慶、廖得凱三位醫師因衛生福利部「醫中計畫」來到台東基督教醫院，「醫」不容辭地選擇留下來。

神經內科施昱丞轉為東基專任醫師 一般外科李柏慶、廖得凱以醫中計畫繼續支援

【記者 朱達志／台東 報導】醫護人力不足是台東長年的醫療問題，台東基督教醫院為加強緊急醫療能力，爭取衛生福利部「醫中計畫」，自2020年開始，每年有四位來自醫學中心的醫師支援，提供門診、住院及重症醫療服務。六年來，醫師通常在支援期滿後回原服務醫院，其中一般外科李柏慶、廖得凱及神經內科施昱丞醫師卻回應台東醫師不足困境，選擇繼續支援或轉為東基專任醫師，並期許「越多人留下來，偏鄉醫療就能越齊全。」

爭取衛福部醫中計畫補助

東基2019年首度通過急診具備中度級能力評定後，積極爭取並獲得醫中計畫的補助。這幾年來，陸續有奇美醫院、彰化基督教醫院、國泰綜合醫院的醫師，從人口密集的都會區醫學中心來到僅二十一萬人口的台東縣，支援身為地區醫院的東基朝中度級急救責任醫院方向邁進，給予一臂之力。

東基院長馬堅毅醫師表示，感謝衛福部對東基的支持，對於充實東基的醫師陣容及科別有大大的幫助；而前來支援的醫師皆在醫學中心受過最完整的專科訓練，擁有成熟的醫療技術，來台東幫助有需要的病人。

-神經內科醫師施昱丞▲（左）與身心科醫師李琇雯是東基目前唯一，一對醫師夫妻檔。

支援偏鄉回應需求

繼續支援或轉為東基專任醫師的三位分別來自國泰醫院一般外科李柏慶醫師、彰化基督教醫院神經內科施昱丞醫師及奇美醫院一般外科廖得凱醫師。從醫學中心到屬於「醫療偏鄉」的台東縣地區醫院服務，三位醫師異口同聲說，資源、設備、人力都有明顯落差，初來乍到時，確實適應了一些時間。深刻體會地區醫院很需要通才的醫師、要有足夠能力判斷能否獨自扛下這場仗。因為「這裡是真正偏鄉的地區醫院」、「這邊缺人，病人需要我」、「還好我在這裡，我真的有被需要」而選擇留下。

三人之中，只有李柏慶醫師曾經來過台東。成長於台北的李醫師說，當兵分發到台東，覺得台東其實不遠。2021年八月開始在東基服務，兩年後繼續支援迄今，2024年一月升任外科暨手術室主任。在中部長大的施昱丞醫師坦言，若不是醫中計畫，這輩子應該沒有機會到台東。2022年七月開始支援之路，2024年一月轉為東基專任醫師，身為身心科醫師的妻子李琇雯如今也是東基醫師團隊一員。南部出生的廖得凱醫師是2024年七月開始支援，去年約滿後留任，大學山地學習團的出隊經驗讓他藏著偏鄉服務想法，醫中計畫讓這火苗重新點燃。

「台北不缺我一個外科醫師，台東就缺這麼一個。」李柏慶數算著全縣目前仍在第一線開急診刀的一般外科醫師，「十隻手指算得出來」，這包括在東基服務多年的八十二歲一般外科醫師曾茂雄。李柏慶提到，醫學中心分工細，一台刀有住院醫師、助手協助，東基沒有住院醫師，遇到複雜手術，換成兩個主治醫師一起開刀，東基三位外科醫師就曾共同完成手術，「和資深的曾醫師一起開刀是難得的經驗傳承。」同為外科醫師的廖得凱說，在東基一個月內主刀完成的手術，多的時候不分大小加起來近三十台，這樣的服務量，對醫學中心初升任的主治醫師來說，要耗費很大的心力才能達到。

有別於外科系，身為內科系醫師的施昱丞說，神經內科的病人以長輩居多，在台東有不少鄉下長者獨居、家庭支持系統不佳，或由外籍看護照顧，來趟醫院已有困難，是否能聽懂醫囑又是一個挑戰。加上台東族群多元，原住民就有六個族群，還有閩南、客家及不同國籍的新住民，「一個診可以用到五種以上的語言」。

▲不只在院內治療病人，一般外科廖得凱醫師也把握衛教講座的機會，提醒台東民眾注意自己的健康。

盼更多醫師願意東來

馬堅毅院長指出，東基長年以行動力深耕社區，是不少縣民就醫的選擇，也兼具分擔縣內急重症醫療之責。醫中計畫支援的醫師，尤其是願意繼續支援或轉任為東基醫師的三位，在緊急手術、腦中風診斷等急重症醫療上，都有很大的幫助，缺少他們難以成事。但偏鄉與都市間的醫療差距永遠存在，亟待更多有意願到台東服務的醫師加入東基的醫師陣容。（照片記者朱達志翻攝）