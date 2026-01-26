缺錢動歪念！新屋銀樓42萬金飾遭2男強奪 藏橋下仍遭逮
桃園市楊梅區昨(25)日下午17時許，新屋區中正路上某銀樓發生搶案。35歲劉姓男子、22歲彭姓男子佯裝購買金飾，趁店家女負責人不備，當場搶走黃金項鍊及吊墜後迅速逃逸，造成店家損失約42萬元。
楊梅警分局說明，警方獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器影像迅速鎖定涉案車輛，經深入追查發現，犯嫌於案發當日先至中華路一帶竊取機車，隨後便前往犯案並逃逸，後續於今日凌晨2時許，警方於觀音區台61線橋下，成功查緝劉男、彭男兩名犯嫌，初步了解是因缺錢花用進而犯案，但犯嫌辯稱搶奪之金項鍊已在逃跑過程中遺失，全案已報請桃園地檢署指揮偵辦，此外，另有一名25歲周姓犯嫌負責接應，也一同帶回偵辦，後續將持續調閱通聯及相關資料，以釐清不法所得流向及是否尚有其他共犯。
楊梅分局呼籲，不法分子切勿心存僥倖，警方對於任何暴力或侵害民眾財產安全之行為，必定全力追查、依法究辦，以維護社會治安與民眾生命財產安全。
