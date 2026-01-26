缺錢動歪念！新屋銀樓42萬金飾遭2男強奪 藏橋下仍遭逮

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導嘉義縣六腳鄉發生一起肇逃事件。吳姓女子開著小貨車行經六腳鄉偏僻道路時，撞上一台微型電動車，導致高齡92歲的騎士倒地，經過十一個小時才被人發現，報警送醫，已經回天乏術。警方從路口監視器追查，發現有一台小貨車在事故現場停留，才揪出肇事者。吳姓女子開小貨車撞上92歲機車騎士，竟肇逃不理傷者，導致傷者死亡。（圖／民視新聞）偏僻的稻田小路上，一名婦人站著，腳下躺著一名車禍受傷的長輩，救護車人員抵達後，立即上前接手，將傷者送醫，但很不幸的，傷重不治。嘉義縣消防局六腳分隊隊員蘇文平：「抵達後回報現場為機車發生車禍，有一名男性傷者，年約 90 歲，頭部外傷，給予相關處置後，送往長庚醫院。」死者是高齡92歲的楊姓老翁，深夜騎著一台微型電動車，行經嘉義縣六腳鄉這處偏避的道路，遭車輛撞擊倒地。由於四周都是稻田，沒什麼人車，加上又是深夜，老翁一直沒被人發現，直到11個小時後，才有人經過，趕緊報警。但這個路口沒有監視器，警方擴大調閱沿線路口監視器，追出肇事者。吳姓女子開小貨車撞上92歲機車騎士，竟肇逃不理傷者，導致傷者死亡。（圖／民視新聞）嘉義縣警朴子分局交安組長謝伯宏表示：「發現吳姓女子駕駛之自小貨車，曾在事故現場停留，涉有重嫌。經警方前往吳姓女子住處調查，並比對肇事車輛撞擊痕跡及路口監視器後，吳女始坦承有肇事情形。」警方比對小貨車車頭，確認右前方有撞擊的痕跡，不過，由於距離案發時間太久，警方並沒有做酒測。駕駛是否因為酒駕肇逃，警方將查訪相關人證，蒐集其他客觀事證來釐清，全案依肇事逃逸和過失致死罪送辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：嘉義六腳92歲騎士遭撞死 女駕駛肇逃11小時後被逮 更多民視新聞報導驚險瞬間！女子機車滑入小客底 警民合力抬車救命紅燈停等瞬間！烏日夫妻機車遭白賓士追撞滑行10公尺 畫面曝光最新／彎道自摔噴飛！彰化死亡車禍 21歲紅牌騎士重傷不治

