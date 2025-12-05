缺錢就賣國！「天下第一營」4憲兵淪共諜 爽賺百萬全入獄

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

總統府「天下第一營」憲兵211營在去(2025)年遭踢爆，中士賴重宇、黎育爾、下士林育凱，以及在資通電軍指揮部服役的上兵陳文豪等4人，自2021年被對岸吸收，陸續外流機密文件，3年時間獲利高達183萬元；承辦檢察官黃冠中依貪汙罪嫌將4嫌起訴。最高法院今（5）日違背職務收受賄賂等罪，分別將賴重宇判刑7年， 陳文豪判刑6年5月，黎育爾判刑6年7月，均褫奪公權6年定讞；而林裕凱則因先前撤回上訴，已提前入獄執行5年10月刑期。

總統府「天下第一營」憲兵211營4憲兵淪洩密共諜。（圖／邱梓欣攝）

回顧此案，北檢查出，賴男和陳男自2021年起，因缺錢關係，認識台籍錢莊黃姓男子，黃男在得知賴男在總統府服役，刻意借貸，直到賴男償還不起後，黃男便慫恿其以洩漏機密作為還款條件。因此，自隔年4月起，由陳男以手機翻攝機密資料給黃男或中共情報人員；據北檢進一步調查，陳男在2023年7月退伍前，曾使用化名試探同袍是否有意接棒，並將潛在吸收名單將由賴男，所幸皆遭到拒絕。

而在2023年11月中旬退伍的賴男，已在退伍前交由中士學弟黎育爾接手，黎男在2024年2月退伍前，將洩密一事交由下士學弟林裕凱。全案在去年8月揭發，經檢調查出，4人因洩密所獲得得報酬，分別為賴收賄46萬、黎收賄66萬元、陳收賄45萬元及林收賄26萬元，4人不法所得共計184萬元。

經一審判決結果，賴重宇遭判刑7年、沒收46萬元，陳文豪判刑6年5月、沒收45萬元，黎育爾，判刑6年8月，沒收66萬4100元，3人均被褫奪公權6年。而林裕凱則遭判刑5年10月、褫奪公權5年，沒收26萬5900元，陳文豪僅押解到庭聆聽。

4人不服上訴，高院於今年8月14日宣判二審結果，除了黎育爾因供出共犯林裕凱，從6年8月被減至6年7月外，其餘3人上訴皆駁回。案經上訴，最高法院今日駁回，全案定讞。

