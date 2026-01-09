缺錢竟賣國！海陸中士拿五星旗拍片效忠…洩漏總統行程與漢光機密

社會中心／高雄報導

海軍陸戰隊一名陳姓中士因財務缺口，遭中國人士網路吸收。陳男除在家中手持五星旗拍片宣示效忠「祖國」外，更將AAV7兩棲突擊車參數、漢光演習資料及總統視察行程洩漏給對方，共獲利21萬元。橋頭地檢署近日偵結，依貪污及違反《國安法》等罪將其起訴，並求處重刑。

這起共諜案的主角為家住高雄楠梓的陳姓男子，自2017年起在海軍陸戰隊服役，官拜中士。據檢方調查，陳男因個人資金需求孔急，於去年1月在網路上結識暱稱為「吉祥」的中國籍人士。為取得對方信任並換取金錢，陳男於同年2月至3月間，竟配合對方指示，在自家住處手持五星旗拍攝影片，不僅口頭承認台灣隸屬於中國，更在鏡頭前宣示效忠中國。

在確認陳男「誠意」後，該名代號「吉祥」的人士於4月18日及21日，分2次共匯款新台幣20萬元給陳男。食髓知味的陳男隨即展開洩密行動，利用職務之便，以手機拍攝AAV7兩棲突擊車的性能諸元、保養紀錄簿等機密檔案，透過加密通訊軟體Telegram傳送給對方；此外，他甚至將漢光演習的調研內容及軍用無人機的回報格式等文書與電磁紀錄，全數交予中方人員。

更為嚴重的是，陳男為了獲取更多報酬，竟將國家元首的維安資訊當作籌碼。去年7月15日，他掌握到總統將前往左營營區視察的消息，隨即透過LINE通訊軟體將此極度敏感的行程資訊洩漏給「吉祥」，並為此獲得1萬元的額外酬勞。

橋頭地檢署檢察官在偵辦後認定，陳男身為現役軍人，本應肩負保家衛國重任，卻因貪圖私利，不僅拍攝投共影片嚴重損害國家尊嚴，更頻繁洩漏軍事機密與元首動向，對國家安全造成巨大威脅。全案偵結後，依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，以及《國家安全法》為大陸地區洩漏交付公務秘密文書等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑，以懲效尤。

