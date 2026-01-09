缺錢花用拍投共影片.外洩機密 海陸中士遭起訴

南部中心／蘇晟維、林樹銘 高雄報導

高雄一名海軍陸戰隊的中士，因為急需用錢，而在網路上結識了一名綽號吉祥的不明人士，對方要求他拍攝手持五星旗的投共影片，這名陳姓中士照做後，就獲得20萬元的報酬，食髓知味，之後還先後洩漏包括總統視察行程等機密內容，但仍被破獲，9日遭到檢方起訴。

缺錢花用拍投共影片、外洩機密 海軍陸戰隊中士遭起訴求處重刑

海陸一名陳姓中士，因為缺錢，拍攝投共影片遭逮。（圖／民視新聞）

去年七月漢光演習期間，總統賴清德到左營營區，視察防禦性布雷的操作情形，了解國軍如何阻止登陸船團前進，賴清德還親自到軍艦上面視導，但卻傳出，這整個過程，全都遭到海陸一名中士，洩密給對岸，營區大門"永遠忠誠"四個大字，言猶在耳，衛兵隨時提高警覺，要確保營區安全，不被敵方滲透，但沒想到共諜就在營區裡面。

缺錢花用拍投共影片、外洩機密 海軍陸戰隊中士遭起訴求處重刑

海陸一名陳姓中士，因為缺錢，拍攝投共影片遭逮。（圖／AI示意畫面）

涉案的陳姓中士，因為急需用錢，與一名暱稱吉祥的不明人士在網路接上線，陳姓中士被要求手持中國五星旗揮舞，自拍投共影片回傳，陳姓中士如實照做，光是拍這個影片，就先後拿到共20萬元報酬，之後更洩漏總統漢光演習時在左營營區的行程內容，又領取了1萬元的獎金，更拍攝了無人機的相關文件給對方，但還沒領到報酬，就先被國安單位破獲。

缺錢花用拍投共影片、外洩機密 海軍陸戰隊中士遭起訴求處重刑

陳姓中士不只拍攝投共影片，更涉嫌洩漏總統視察行程給中國。（圖／資料畫面）

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「被告陳某是海軍陸戰隊某單位中士，在114年2月間在高雄市某住處，手持五星旗拍攝影片，因而獲得20萬元，作為拍攝投共影片之代價，檢察官認為被告身為現役軍職人員，因一己私利拍攝投共影片，洩漏軍事國家機敏資訊，嚴重危害國家安全與軍隊紀律，建請法院從重量刑。」為了區區幾十萬元，出賣國家利益，檢方起訴這名陳姓中士，並請求法院從重量刑。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

