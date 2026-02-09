缺錢花用藉酒壯膽搶超商！ 新北男逃亡4小時落網畫面曝光

張嫌被警方帶回派出所。（圖／翻攝畫面）





新北市五股成泰路三段上一間超商，昨天（8日）晚間驚傳搶案，一名張姓男子因經濟狀況欠佳，積欠朋友1萬元，竟持西瓜刀搶走超商3萬元現金逃逸，後續找到女性友人欲還款時，對方發現異狀不敢收款，並要他離去，而張嫌見大批警方追趕，自知法網難逃下，今天（8日）凌晨搭乘計程車途中，見到巡邏經過的警車，便主動下車向警方投案，後續隨即被帶回偵訊，全案將朝強盜罪嫌偵辦。

據了解，36歲張姓男子經濟狀況不佳，積欠開美容院的女性友人1萬元，昨天（8日）晚間8時許，喝酒壯膽後持35公分長的西瓜刀，跑進五股區成泰路三段一間超商中，一進到櫃檯就對1男1女店員及顧客表示「我不會殺你們」，接著要求超商店員打開收銀機，並離開櫃台，取走收銀機內3萬餘元現金後逃逸。

張嫌向警方坦承犯下超商搶案。（圖／翻攝畫面）

張嫌得手後逃到五股西雲路，找到開美容院的女性友人，表示要歸還1萬元欠款，而女性友人見張嫌平時身上沒什麼錢，卻無端冒出1萬元現金，懷疑來源不明，不敢收這筆欠款，張嫌見狀在美容院換裝後，便搭乘計程車離開，打算到五股區中興路一段尋求友人協助，但朋友也並未搭理他。

張嫌求助無門、走投無路，自知被警方鎖定，今天（9日）凌晨0時40分許，搭計程車途經疏洪一路、疏洪十路口，見巡邏車經過，於是下車主動走向警方投案，坦承稍早犯下超商搶案，警方見狀隨即對他進行搜身，在他身上搜出2萬8千元現金、而他宣稱搭機乘車花掉1千、買檳榔花2百，至於作案用的西瓜刀則尚未尋獲，警方後續將他上銬逮捕，預計今天上午進行偵訊，並依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

張嫌搭計程車逃逸畫面。（圖／翻攝畫面）

