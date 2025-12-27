缺錢花起歹心！博弈站主交付彩金後 蒙面搶賭客

台南市 / 綜合報導

台南一名楊姓賭客，在王嫌經營的博弈賭博網站贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約面交，結果沒想到王嫌因為缺錢，竟然夥同黃姓還有吳姓共犯策劃當街行搶，兩人戴頭套、手套還把車牌貼起來，當楊姓賭客拿到錢後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢，警方循線追人，目前3人都落網依法送辦。

兩名男子戴頭套手套，在車前看起來鬼鬼祟祟把車牌貼起來，沒想到是待會要下手搶錢，楊姓賭客拿到贏來的賭博彩金30多萬元後，開車迴轉要回家，結果嫌犯開紅車尾隨當街行搶逃逸，相當誇張。

警方循線追人，其中一名黃姓嫌犯在東區看到警察馬上開溜，朋友被警方先壓制，而黃嫌一路跑給警察追但最後還是被抓到，另一人吳姓嫌犯則是在高雄落網。

事情發生在台南，這名楊姓賭客在王嫌經營的博弈賭博網站，贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約在新化區某民宅前道路要交付彩金，沒想到王嫌因為缺錢用，竟然夥同黃姓還有吳姓，兩名共犯策劃行搶，當楊姓賭客拿到彩金後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢。

台南新化分局偵查隊隊長郭若萱說：「於案發後24小時內即將王姓主嫌，及黃姓共犯，拘提到案，隔日再拘提吳嫌到案，併查扣做案工具及毒品等物，全案訊後依刑法強盜，毒品危害防制條例罪，移請台南地檢署偵辦，並向台南地方法院，聲請羈押獲准。」王嫌因為缺錢竟然向賭客下手，策劃劇本當街行搶實在很誇張，目前3人全被抓到依法送辦。

