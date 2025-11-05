缺鐵不只是頭暈、愛吃冰塊可能也是缺鐵！12種「缺鐵症狀」 | Women's Health
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: SimpleImages
儘管許多美味的食物都含有鐵，但根據《JAMA Network Open》最新研究指出，美國有超過四分之一的人鐵攝取不足。「鐵」在健康中扮演著什麼角色？根據美國國家衛生研究院（NIH），鐵對肌肉與組織發展、大腦與細胞功能、以及代謝都十分重要，在製造血紅蛋白時的更是起到核心的作用，而血紅蛋白是一種將氧氣輸送至全身的蛋白質。因此，辨識自己是否缺鐵，了解缺鐵徵兆並及時補充是非常重要的。
營養師暨 Simply Wellness 創辦人兼執行長 Samantha Peterson 表示：「鐵是生命必需的元素。當鐵含量過低時，氧氣的輸送會減慢，於是不管做什麼都變得更吃力，像是走樓梯、在工作上專注、維持好心情等。」她形容缺鐵就像「用低電量模式在運作」。而不幸的是，許多人正在經受這個困擾。Shaklee 營養研究資深主管 Maciej Chichlowski 博士指出，青少女、孕婦、經血量多的人、以及素食者與全素食者，都是缺鐵的高風險族群。Live Conscious 營養顧問 Amy Davis 營養師補充說，若你經常捐血、進行耐力型運動、或患有使營養吸收變困難的腸胃疾病，也會提高缺鐵風險。
認識專家：Samantha Peterson，註冊營養師，Simply Wellness 創辦人兼執行長；Maciej Chichlowski 博士，Shaklee 營養研究資深主管；Amy Davis，註冊營養師，Live Conscious 營養顧問；Matt Landry 博士，註冊營養師，加州大學爾灣分校 Joe C. Wen 公共衛生學院助理教授。
在嚴重情況下，缺鐵可能導致「缺鐵性貧血」：當你的紅血球因缺乏足夠的鐵而無法有效攜帶氧氣時，就會出現這種情況。加州大學爾灣分校助理教授 Matt Landry 博士解釋說，這會讓人感到疲倦、虛弱、頭暈，甚至可能出現頭痛、心律不整或呼吸急促等症狀。「想像你在用吸管呼吸的狀態下跑馬拉松，那大致就是缺鐵性貧血時身體的感受。」Peterson 形容道。
但缺鐵的症狀並不僅止於此。當你的身體缺鐵時，會出現許多奇怪的現象，而你可能根本沒想到與鐵有關。
以下是專家們指出的一些你應該注意的、較不為人知的缺鐵徵兆。
單吃「葡萄糖胺」沒有用？哈佛研究揭：葡萄糖胺＋「1物」才有效
不是只有女生才要補鐵，10大「鐵」食物排行榜！不是菠菜、第一名是「這食物」
缺鐵症狀
1奇怪的食慾
嚴重的缺鐵可能導致一種名為「異食癖（pica）」的狀況，患者會想吃沒有營養價值的東西。Peterson 與 Davis 都指出，冰塊是最常見的「食物」。但根據美國國家醫學圖書館（NLM），患有異食癖的人甚至還可能渴望吃泥土、黏土、沙子，甚至頭髮。
2指甲變得脆弱
當體內鐵含量偏低時，指甲可能變得脆弱易斷，容易破裂、剝落。在某些情況下，缺鐵還會導致「湯匙狀指甲」，也就是指甲兩側向上翹，形狀像湯匙。Landry 解釋說：「我們的頭髮和指甲都含有需要鐵的蛋白質。缺乏鐵會使指甲變脆，甚至變成湯匙狀。」
3腿部不寧症
一個意想不到的缺鐵症狀是「不寧腿症候群（RLS）」，患者會有無法控制地想移動雙腿的衝動，尤其是在夜間。Peterson 指出，多數情況下科學家並不確定其原因，但根據 NLM，有時候貧血正是主因。
4掉髮
缺鐵可能使毛囊獲得的氧氣減少，導致頭髮變細甚至脫落。Chichlowski 解釋：「這是因為身體會優先把氧氣供應給重要器官，如心臟與大腦，而非皮膚與頭髮。」
5手腳冰冷
手腳總是冰冷難暖？四位專家都指出這是缺鐵的常見信號。當血液中氧氣不足時，身體會選擇性地把氧氣送往重要器官。Chichlowski 解釋，這可能導致手腳冰冷，甚至整天都感覺怕冷。
6皮膚蒼白
缺鐵會讓皮膚變得蒼白，原因與指甲變脆、頭髮變細、手腳冰冷相同，因為血液流向被重新分配。Chichlowski 解釋，根據 NLM，血紅蛋白賦予血液鮮紅的顏色，若血紅蛋白不足，血液會顏色變淡，皮膚看起來也會更蒼白。
7舌頭腫脹
根據美國血液學會（ASH），缺鐵性貧血可能使舌頭腫脹、疼痛，甚至變得光滑。原因在於：當身體缺乏鐵時，氧氣無法運送到所有需要的地方，而研究顯示氧氣對口腔健康至關重要。缺乏氧氣會讓你更容易出現感染與發炎。
8腦霧
缺鐵不僅讓身體疲倦，也會讓大腦「罷工」。那是什麼感覺？Peterson 說：「你的大腦像陷在霧中，肌肉也變得沉重。」Landry 補充，可能的症狀為：站起來時頭暈、爬樓梯時氣喘、難以集中注意力等。
9情緒差、易怒
鐵含量過低也會讓你「心情變差」。Landry 解釋：「鐵參與神經傳導物質的生成，而這些物質影響情緒與大腦功能。」因此，缺鐵可能讓人容易煩躁、易怒。
10吞嚥困難
如果覺得吞嚥困難，根據 ASH，這也可能是缺鐵的徵兆。原因可能是舌頭腫脹疼痛，導致咀嚼、說話或進食困難。但在少數情況下，可能與「普魯默-文森症候群（Plummer-Vinson syndrome）」有關：這是一種與貧血相關的疾病，會導致食道內生成組織，使吞嚥更加困難（NLM 指出）。
11眼白泛藍
根據 NLM 與近期研究，某些缺鐵性貧血患者的眼白可能呈現淡藍色。這是因為鐵幫助身體生成膠原蛋白，而眼球外層正是由膠原蛋白組成。當缺鐵時，這層組織會變薄，使眼白看起來帶有藍色。
12耳鳴（耳中有脈動感）
你是否常聽到持續的「砰砰聲」或「呼呼聲」？這可能不是幻覺。根據 ASH，這是缺鐵性貧血的潛在徵兆。當身體無法產生足夠的含氧血液時，心臟會加快泵血以進行補償。這種血流增加會造成所謂「搏動性耳鳴（pulsatile tinnitus）」，即耳中出現脈動或氣流聲，根據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的說法。
COPYRIGHT: Hearst Owned
Women's Health美力圈SAY
⚡時髦女子必知！美力大小事一次看
立即加入好友
【延伸閱讀】
「維他命C」都白吃了？2種NG搭配會拖累「維他命C」吸收
＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 11 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 1 天前
更年期「腹部脂肪」更易囤積！壯世代女性掌握3招 管理體重好簡單
女性一生中有三個時期特別容易發胖，分別是懷孕後、更年期後以及談戀愛期間。其中「更年期肥胖」問題尤為普遍，主要源自荷爾蒙變化、代謝速率下降以及睡眠品質降低等多重因素的交互作用，壯世代女性更要多加注意。健康2.0 ・ 18 小時前
46歲運將突發高燒不退！就醫驚覺「肝功能受損」 竟是養鸚鵡釀禍
綜合陸媒報導，林男半月前飼養了一隻鸚鵡，因駕車工作無法照料，便將鸚鵡放入口袋隨身攜帶。不料數日後，他突發高燒至38.7℃，伴隨畏寒、乾咳與全身乏力，自行服用感冒藥後仍反覆發熱，並出現頭暈、反應遲鈍與精神萎靡等症狀。家人發現林男情況不對，趕緊將他送醫。檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 1 天前
不是橄欖油！研究證實「這1種油」更能控血糖 醫提醒：千萬別再煮到冒煙
很多人只把芝麻油當調味料，但其實它的健康力道超乎想像！一項最近在BMC Nutrition 發表的新研究針對60位脂肪肝（MASLD）女性的臨床隨機試驗，把她們分成兩組：每天各吃30公克芝麻油或葵花油，並搭配低卡飲食，持續12週。兩組人都瘦了，但在血糖控制上，芝麻油組表現遠遠超過葵花油組。 在12 週後，芝麻油組的血糖相關指標有顯著進步： 1、空腹血糖（FBG）：芝麻油組下降18.2 mg/dL，葵花油組僅下降4.3 mg/dL2、空腹胰島素（FSI）：芝麻油組下降3.2 µIU/mL，葵花油組只降0.5 µIU/mL3、胰島素阻抗（HOMA-IR）：芝麻油組下降1.4，葵花油組僅下降0.34、胰島β細胞功能（HOMA-β）：芝麻油組提升15.6，葵花油組僅提升3.2 芝麻油不只是「減重時的佐料」，它能更有效降低血糖、改善胰島素效率，還能增強胰島 β 細胞功能，對延緩甚至預防糖尿病都有潛力。 為什麼芝麻油能降血糖？ 芝麻油透過三大途徑幫助血糖控制： 1、代謝途徑：其中的單元不飽和脂肪酸（MUFA）能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。2、荷爾蒙途徑：M常春月刊 ・ 15 小時前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 18 小時前
一吃早餐就停不下來、愈吃愈想吃？ 營養師揭「關鍵元兇」：少了這1類食物
早餐不僅是一天的第一餐，更是啟動身體代謝與大腦運作的重要時刻。營養師陳珮淳表示，若選擇錯誤的食物，可能導致血糖波動、精神倦怠，甚至影響整日的專注與效率。不同的早餐組合會帶來截然不同的能量表現，因此正確搭配營養素，才能讓身體維持穩定狀態。 高油高糖早餐 會帶來負面效應 若早餐以油炸食物、含糖飲料或精緻澱粉為主，容易造成血糖快速升高，隨後迅速下降，導致腦部短暫缺乏能量而出現疲倦感與注意力下降。此外，陳珮淳營養師指出，過多油脂會使消化速度變慢，讓人精神遲滯、氣色黯沉；若僅依靠飲料充飢，則缺乏足夠營養，不僅無法維持飽足感，也使工作效率下降。 補充優質蛋白質 是啟動身體鑰匙 蛋白質是維持代謝與穩定血糖的重要營養素，能延長飽足感，避免血糖大幅波動。若早餐缺乏蛋白質，例如僅吃白吐司或饅頭，容易出現疲倦與飢餓感。陳珮淳營養師建議蛋白質來源包括雞蛋、無糖豆漿、優格、毛豆、鮪魚與雞胸肉，這些食材能有效提供大腦與肌肉所需的能量。 適量健康油脂 有助情緒與腦部運作 適量攝取優質油脂，不僅能協助脂溶性維生素（A、D、E、K）的吸收，還能穩定情緒與提升專注力。陳珮淳營養師指出，早餐若能加入酪梨、堅果、橄欖油或亞麻常春月刊 ・ 1 天前
只是「血糖高」而已？追蹤45萬人研究：「糖尿病前期」讓失智風險多54%…控血糖最簡單的3方法
據衛福部國健署統計，截至2022年全台糖尿病患者已超過256萬人，並以每年新增2.5萬人的速度持續增加，其中18歲以上成人盛行率達12%，男女患病比率分別為11.4%及8.9%；且每4人就1人處於糖尿病前期。許多人以為，僅是「血糖偏高」，又還沒被診斷為糖尿病，就不必太在意？其實這想法大錯特錯，「血糖過高，就像器官長期泡在糖水裡！」不僅可能造成心血管疾病、慢性腎病變、視網膜病變，現在更有研究顯示，即使血糖只是略高，都可能增加罹患失智症的風險！幸福熟齡 ・ 16 小時前
不用萬步！最新研究：日行「這步數」就能延緩失智症
阿茲海默症是長者失智的主因之一。一篇新發表在知名期刊的文章指出，對於大腦已經開始出現該疾病分子跡象但尚未出現任何認知症狀的老年人來說，每天走3千～5千步，就能幫助延緩認知能力下降，認知退化延後約3年，而每天走5000–7500步的人，延後幅度可達7年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
喝咖啡別碰12種藥物！藥師示警：恐引發災難性副作用
咖啡是許多人日常生活中不可或缺的飲品，尤其早晨一杯咖啡能夠提神醒腦，幫助開啟一天的工作。然而，英國《每日郵報》報導，藥劑師警告，咖啡若與某些特定藥物一同服用，可能會產生危險的交互作用，甚至引發「災難性副作用」，對健康造成嚴重威脅。中天新聞網 ・ 1 天前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 1 天前
52歲女咳嗽、大笑就尿失禁！醫曝原因喊很常見 3族群高風險
更年期到了，不少過去沒有的症狀都會跑出來，有時候還會發生令人尷尬的事。泌尿外科醫師曲元正就分享一起個案，有位52歲的林小姐只要咳嗽或大笑，就會不受控制地尿失禁，令她感到尷尬又煩躁，不敢參加聚會或外出運動。進一步了解才發現，她身上還發生許多更年期的症狀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一下雨就關節痛？營養師激推「5種飲食」有感鎮痛、抗發炎：「這兩種魚」每周至少吃2次
最近大雨不斷，除了要擔心衣服沒乾以外，不少人也有關節痛的問題，雖然目前國外研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨就真的很有感，而這疼痛主要與關節發炎有關，到底怎麼做能幫助舒緩關節痛，就讓好食課Lexie張宜臻營養師教你怎麼吃幫助舒緩疼痛！幸福熟齡 ・ 15 小時前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
社畜都中招！醫揭上班族「3習慣」加速老化 容易出現體重增加、腦霧
許多上班族因為工作壓力大，假日常以大吃大喝、熬夜追劇來犒賞自己，卻忽略了健康的重要。對此，營養功能醫學專家劉博仁提醒，許多人「長期高壓、熬夜」、「三餐靠速食、炸雞、含糖飲料」、「缺乏運動與放鬆時間」，雖然賺到了錢，卻在不知不覺中透支了健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手術前一刻被喊卡？只因「沒停藥」 醫：可能危及生命
桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，術前未依醫囑停藥是導致手術臨時取消或延期的主要原因之一。一名李姓女性病患經過長時間等待準備接受手術，卻在手術前一刻被告知必須取消或延期，原因是她忘記依醫囑停用特定藥物。中天新聞網 ・ 1 天前
紅肉吃怕了！她靠「1杯汁」竟補血成功 營養師提醒3種人慎喝
補鐵除了吃紅肉，還有別的選擇嗎？有一名洗腎患者靠每天少量甘蔗汁來補鐵，竟改善了血紅素不足的問題。甘蔗汁真能補血嗎？甘蔗汁有哪些功效營養？什麼人喝甘蔗汁要注意？ 洗腎加經血過多長期貧血 改喝甘蔗汁健康2.0 ・ 1 天前