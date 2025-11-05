缺鐵不只是頭暈、愛吃冰塊可能也是缺鐵！12種「缺鐵症狀」 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

儘管許多美味的食物都含有鐵，但根據《JAMA Network Open》最新研究指出，美國有超過四分之一的人鐵攝取不足。「鐵」在健康中扮演著什麼角色？根據美國國家衛生研究院（NIH），鐵對肌肉與組織發展、大腦與細胞功能、以及代謝都十分重要，在製造血紅蛋白時的更是起到核心的作用，而血紅蛋白是一種將氧氣輸送至全身的蛋白質。因此，辨識自己是否缺鐵，了解缺鐵徵兆並及時補充是非常重要的。

營養師暨 Simply Wellness 創辦人兼執行長 Samantha Peterson 表示：「鐵是生命必需的元素。當鐵含量過低時，氧氣的輸送會減慢，於是不管做什麼都變得更吃力，像是走樓梯、在工作上專注、維持好心情等。」她形容缺鐵就像「用低電量模式在運作」。而不幸的是，許多人正在經受這個困擾。Shaklee 營養研究資深主管 Maciej Chichlowski 博士指出，青少女、孕婦、經血量多的人、以及素食者與全素食者，都是缺鐵的高風險族群。Live Conscious 營養顧問 Amy Davis 營養師補充說，若你經常捐血、進行耐力型運動、或患有使營養吸收變困難的腸胃疾病，也會提高缺鐵風險。

認識專家：Samantha Peterson，註冊營養師，Simply Wellness 創辦人兼執行長；Maciej Chichlowski 博士，Shaklee 營養研究資深主管；Amy Davis，註冊營養師，Live Conscious 營養顧問；Matt Landry 博士，註冊營養師，加州大學爾灣分校 Joe C. Wen 公共衛生學院助理教授。

在嚴重情況下，缺鐵可能導致「缺鐵性貧血」：當你的紅血球因缺乏足夠的鐵而無法有效攜帶氧氣時，就會出現這種情況。加州大學爾灣分校助理教授 Matt Landry 博士解釋說，這會讓人感到疲倦、虛弱、頭暈，甚至可能出現頭痛、心律不整或呼吸急促等症狀。「想像你在用吸管呼吸的狀態下跑馬拉松，那大致就是缺鐵性貧血時身體的感受。」Peterson 形容道。

但缺鐵的症狀並不僅止於此。當你的身體缺鐵時，會出現許多奇怪的現象，而你可能根本沒想到與鐵有關。

以下是專家們指出的一些你應該注意的、較不為人知的缺鐵徵兆。

缺鐵症狀

1奇怪的食慾

嚴重的缺鐵可能導致一種名為「異食癖（pica）」的狀況，患者會想吃沒有營養價值的東西。Peterson 與 Davis 都指出，冰塊是最常見的「食物」。但根據美國國家醫學圖書館（NLM），患有異食癖的人甚至還可能渴望吃泥土、黏土、沙子，甚至頭髮。

2指甲變得脆弱

當體內鐵含量偏低時，指甲可能變得脆弱易斷，容易破裂、剝落。在某些情況下，缺鐵還會導致「湯匙狀指甲」，也就是指甲兩側向上翹，形狀像湯匙。Landry 解釋說：「我們的頭髮和指甲都含有需要鐵的蛋白質。缺乏鐵會使指甲變脆，甚至變成湯匙狀。」

3腿部不寧症

一個意想不到的缺鐵症狀是「不寧腿症候群（RLS）」，患者會有無法控制地想移動雙腿的衝動，尤其是在夜間。Peterson 指出，多數情況下科學家並不確定其原因，但根據 NLM，有時候貧血正是主因。

4掉髮

缺鐵可能使毛囊獲得的氧氣減少，導致頭髮變細甚至脫落。Chichlowski 解釋：「這是因為身體會優先把氧氣供應給重要器官，如心臟與大腦，而非皮膚與頭髮。」

5手腳冰冷

手腳總是冰冷難暖？四位專家都指出這是缺鐵的常見信號。當血液中氧氣不足時，身體會選擇性地把氧氣送往重要器官。Chichlowski 解釋，這可能導致手腳冰冷，甚至整天都感覺怕冷。

6皮膚蒼白

缺鐵會讓皮膚變得蒼白，原因與指甲變脆、頭髮變細、手腳冰冷相同，因為血液流向被重新分配。Chichlowski 解釋，根據 NLM，血紅蛋白賦予血液鮮紅的顏色，若血紅蛋白不足，血液會顏色變淡，皮膚看起來也會更蒼白。

7舌頭腫脹

根據美國血液學會（ASH），缺鐵性貧血可能使舌頭腫脹、疼痛，甚至變得光滑。原因在於：當身體缺乏鐵時，氧氣無法運送到所有需要的地方，而研究顯示氧氣對口腔健康至關重要。缺乏氧氣會讓你更容易出現感染與發炎。

8腦霧

缺鐵不僅讓身體疲倦，也會讓大腦「罷工」。那是什麼感覺？Peterson 說：「你的大腦像陷在霧中，肌肉也變得沉重。」Landry 補充，可能的症狀為：站起來時頭暈、爬樓梯時氣喘、難以集中注意力等。

9情緒差、易怒

鐵含量過低也會讓你「心情變差」。Landry 解釋：「鐵參與神經傳導物質的生成，而這些物質影響情緒與大腦功能。」因此，缺鐵可能讓人容易煩躁、易怒。

10吞嚥困難

如果覺得吞嚥困難，根據 ASH，這也可能是缺鐵的徵兆。原因可能是舌頭腫脹疼痛，導致咀嚼、說話或進食困難。但在少數情況下，可能與「普魯默-文森症候群（Plummer-Vinson syndrome）」有關：這是一種與貧血相關的疾病，會導致食道內生成組織，使吞嚥更加困難（NLM 指出）。

11眼白泛藍

根據 NLM 與近期研究，某些缺鐵性貧血患者的眼白可能呈現淡藍色。這是因為鐵幫助身體生成膠原蛋白，而眼球外層正是由膠原蛋白組成。當缺鐵時，這層組織會變薄，使眼白看起來帶有藍色。

12耳鳴（耳中有脈動感）

你是否常聽到持續的「砰砰聲」或「呼呼聲」？這可能不是幻覺。根據 ASH，這是缺鐵性貧血的潛在徵兆。當身體無法產生足夠的含氧血液時，心臟會加快泵血以進行補償。這種血流增加會造成所謂「搏動性耳鳴（pulsatile tinnitus）」，即耳中出現脈動或氣流聲，根據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的說法。

