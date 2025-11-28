缺「必要證件」勿搭中國的航空？苦主PO網神人給正解了！

生活中心／饒婉馨報導

有一名網友分享，妹妹買了中國某航空要從英國搭機返台，在芬蘭轉機時，卻因沒有台胞證被拒登機。經過了解後才知道，因跨國交通工具屬於註冊國之國土延伸，所以須出示台胞證。消息曝光後，引起網友熱議，部分網友坦言「這真是冷知識」、「原來要有這個才能搭中國的航空」。事實上，海峽交流基金會曾做出說明，並在官網也有公布相關資訊。





轉機返台少「這1張」不能搭！她傻眼…PO文釣出苦主喊：長知識了

有網友分享因沒有台胞證，而無法轉機的情況。（示意圖／民視新聞）





一名女網友在Threads發文分享「我妹從英國要回台灣，買了中國的航空從芬蘭轉機回台灣，結果沒有台胞證上不了飛機」，貼文曝光後，引來28萬人朝聖。經過了解後，才得知因為過境或搭中國的航空都需要出示台胞證；原PO對此感到超傻眼，並表示「雖然我不會買中國的航空，但長知識了」。有過來人在底下提醒，機場有可辦一次性的通行證回台，原PO對此回覆，因為趕機時間只有1小時，根本來不及補辦。

轉機返台少「這1張」不能搭！她傻眼…PO文釣出苦主喊：長知識了

貼文曝光後，許多網友表示，真的是冷知識。（圖／翻攝自 Threads ＠ivy._.igot7）

許多網友也坦言，「原來連不在中國轉機也要啊」、「我也有遇過，因為沒有台胞證，只能改機票」、「沒有在中國轉機也要台胞證，這太離譜」、「真的長知識！當初去澳洲有考慮去中國轉機的！」；其他網友直接在下面解答和提醒，「這個是很重要的旅行知識，就像在美國轉機要有ESTA或簽證一樣。自己規劃轉機行程時一定要考慮到這些眉角」、「那個….跨國交通工具屬於註冊國之國土延伸」。另外有人還分享了過往的新聞，「若沒記錯，運動部長李洋父親當初為了到奧運替兒子加油，買了從中國轉機至巴黎的機票，卻因沒帶台胞證而多花九萬重買」，還補充「旅遊該有的知識：越便宜，越要留意細節」。貼文下也出現幾位相同遭遇的苦主，「最後雖然有退部分機票錢，但我從此不搭中國的航空或轉機在中國的航班」、「當時買機票去英國在廈門轉機，機票上面根本沒有說要有台胞證，而且是登機時才被告知，我只能再買一張機票」。實際上，海基會有說明過，台人自第三國前往中國大陸機場轉機返台，或自台灣搭機赴中國大陸機場轉機前往第三國，依大陸相關規定，須持效期內之「台胞證」，請民眾特別留意。

轉機返台少「這1張」不能搭！她傻眼…PO文釣出苦主喊：長知識了





海基會在官網有列出需要特別留意的3點。（圖／翻攝財團法人海峽交流基金會官網）

1. 未持有有效「臺胞證」者，可持臺灣身分證件（台灣身分證或14歲以下未領有身分證者持戶籍謄本、護照）在中國大陸辦理一次性「臺胞證」之機場有關部門，申辦單次證件後辦理邊檢手續(備註：因此方式仍有被拒絕登機之風險，建議仍應事先備妥正式之「臺胞證」)。

2. 民眾若已飛至大陸機場，無「臺胞證」和臺灣身分證件，不能證明其臺灣民眾身分，故無法辦理相關證件和過境邊檢手續，依大陸規定會被原機送回出發地。

3. 民眾倘須洽詢航空公司、中國大陸機場轉機相關事宜，可撥打本會緊急服務專線（02-2533-9995）或逕自洽詢大陸轉機機場諮詢。





