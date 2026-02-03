罐頭豬LuLu化身金馬招財開運卡 養豬人快衝全家、還有貼圖可免費下載
記者李鴻典／台北報導
9天春節連假即將到來！ 全家攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」化身吉祥擔當，推出「LuLu豬馬上開運卡」，換上新春金馬頭套躍上卡面，手持2026開運扇，圓潤模樣瞬間融化人心，粉絲必收！每張商品售價600元，內含600元禮物卡及66元紅利金，自2月4日上午10:00啟售，數量有限，售完為止。
期間指定全店商品滿額168元加109元再贈限量「LuLu豬捏捏球罐頭盲盒」，同步推出紅包袋、矽膠杯墊等限定週邊，滿足粉絲收藏需求。想博好彩頭，更不能錯過APP限定「馬上心動好運刮刮樂」，大獎祭出Apple Watch Series。
全家同步推出罐頭豬LuLu聯名LINE貼圖，自2月3日上午11:00至3月4日，加入官方帳號好友即可下載，集結「馬到成功」、「全家發大財」等共10款超萌造型貼圖。
備受期待的「宮廟開運錢母」今年則升級邀知名旅英設計師詹朴APUJAN設計團隊跨界操刀，傳統宮廟文化與現代美學設計跨界碰撞，活動期間購買指定商品滿199元即可免費獲得，並依序於除夕（2/16）發送大甲鎮瀾宮款、初一（2/17）發送桃園慈護宮款、初二（2/18）發送西螺福興宮款，每日早上8點準時開搶，極具收藏價值。
針對春節親友歡聚的零食需求，全家自2月4日起推出指定商品任選兩件即可參加抽抽樂，獎項包含兩件66折、77折、88折，幸運兒更有機會抽中「第2件0元」的超殺優惠；同步集結逾200款春節禮盒，祭出任選2件9折、4件85折等優惠，購買Let’s Café系列禮盒再加贈質感環保品牌提袋。
愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年末共募得7千組愛心便當、相當於1萬4千個特製熱便當，今年更首度攜手「人生百味文化建構協會」，由統一超商員工及眷屬組成志工隊在台北車站發送愛心餐食，讓街頭無家者共享社會溫暖。
7-ELEVEN說明，「愛心便當認捐」透過ibon愛心物資認捐，邀社會善心民眾與統一超商供應商共同響應，共募集7千組愛心便當(內含特製熱便當、原味本舖八寶粥、統一晨光吐司各兩入)，除長期合作台北市、新北市社會局、人安基金會外，今年再加入桃園市、台中市、臺南市與屏東縣社會局處，於農曆年前預計可服務約2,700位街友與寒士們一日三餐所需。除與六縣市社會局處、人安基金會合作外，7-ELEVEN首次由員工眷屬組成志工團，偕同關鍵供應商統一超食代共同加入「人生百味文化建構協會」於台北車站前的街頭尾牙活動，由志工團發送御飯糰、統一晨光吐司、原味本舖八寶粥等餐食，預計將可替約300位無家者尾牙加菜。
迎接丙午馬年好運財運一路旺，悠遊卡公司攜手素有「科技宮廟」之稱的北港武德宮，第五度推出聯名造型悠遊卡，首度以布偶的形式打造全新「運財黑虎布偶悠遊卡」；本次結合信仰文化、文創設計以及悠遊卡實用功能，推出兼具開運寓意與收藏價值的限定新品。布偶尺寸約12×13公分，採用柔軟絨毛材質，療癒感十足。
「運財黑虎布偶悠遊卡」每張售價600元，總發行量6,880份，象徵納福招財，自2月3日上午11點起，於北港武德宮官網及紀念品部開賣，並於全台7-ELEVEN同步開放ibon預購，限量販售，售完為止。
拜土地公不只求財，也求心安。從求學考運、事業財運到日常平安，一瓶看似簡單的仙草蜜，其實早已深植生活日常、甚至是敬奉土地公時的供品。擁有超過40年以上品牌歷史的泰山仙草蜜，2026年以幽默又貼近人心的角度，將傳統草本飲品轉化為「祈福應援的祝福飲品」，陪伴消費者在忙碌生活中煩事降火氣、凡事轉好運。2/3適逢土地公尾牙日，泰山食品於台北228公園福德宮展開今年首場奉茶祈福活動，仙草蜜也化身祈福聚寶盆敬奉土地公，啟動全台祈願連線。
泰山仙草蜜為市場首創的「祈福應援祝福飲品」，來自三個與台灣文化高度連結的理由。首先，仙草蜜被不少民眾視為拜土地公最誠心的供品，網路上最經典討論的「交大土地公廟最愛仙草蜜、考前必拜超靈驗」「退火又Q軟的口感、老人家最愛」；其次，一口清涼的仙草蜜，象徵讓人回到內在的平靜與安定，呼應民間信仰中「心平氣和、誠心以對」的精神；第三，作為台灣傳統草本飲品代表品牌，泰山仙草蜜以真實原料、清涼退火的形象，象徵身心平衡、無負擔的健康選擇。2026年泰山將以「凡事仙草蜜，煩事降火氣」為主軸，用幽默轉念的生活哲學，打造全民都能共感的降火神器，並與全台12間土地公廟祈福連線。
鬧鐘請設好～美廉社APP每週四推出「週週超瘋價」，本週超殺優惠商品是2款宵夜零食！使用新鮮魚漿製成的「Simple Life 鱈魚香絲」（90g），現在一件只要39元，涮嘴海味一口接一口。
人氣熱銷的「Simple Life豆干（沙茶/黑胡椒）」（120g），鹹香夠味愛不釋手，現在任一件只要29元！2月5日（四）上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開賣，會員各限購1組，數量有限，售完為止。
金牛角餅乾是不少人童年的經典回憶，吃之前更要先把手指頭「套好套滿」，儀式感十足！近期還有網友分享創意「抹醬吃法」，將乳酪醬塞進金牛角裡，再撒點胡椒粉，鹹香濃郁的風味吸引超過四千名網友按讚，直呼想立刻開吃。留言區甚至出現更多神吃法，像是塞入小美冰淇淋、或是直接沾番茄醬等，每種都讓人想嚐鮮看看。
同時也有眼尖網友發現，經典原味金牛角竟然「黑化」了！在全聯貨架上可以找到「噴霧醇黑可可」和「法式黑松露風味」兩款口味。噴霧醇黑可可使用獨家可可噴霧技術，薄度適中、香氣濃郁但不甜膩，保留金牛角最迷人的酥脆口感；而法式黑松露風味更是松露控必收，一開袋就香氣四溢，濃郁風味搭上酥脆餅體，唰嘴到停不下來。
春節將至，居家大掃除也從物品的斷捨離，陸續進入各個區域的徹底清潔階段，台灣潔淨居家清潔用品品牌淨毒五郎，即日起在官網推出新春掃除祭，指定商品任選搭配85折，購物滿1,299元贈蔬果清潔劑20ml、滿1,800元贈然本洗面乳30ml、滿2,500元贈288購物金、滿3,500元贈388購物金，2/28 前登錄發票還有機會抽中 iPhone 17，農曆年前補貨掃除就趁這一波。淨毒五郎也正式推出全新商品「茶垢專用食器去漬粉」，以小蘇打、蛋白酵素、過碳酸鈉三重潔淨力，只要浸泡就能溶解茶垢，適用不銹鋼、陶瓷、玻璃、食品級矽膠等材質。
從電商起家的淨毒五郎，近年開始深耕實體通路，包括寶雅、EXPO誠品生活、新光三越、HOLA、特力屋、CITY SUPER、聖德科斯...等，還有大樹、壹品、台安等藥局。2026年起，正式進軍「全國電子」100 間 Digital City 概念店，一次上架近十支品項，目標以購買3C、家電為主的客群，即日起至二月底，到指定全國電子門市購滿任兩件淨毒五郎商品享88折優惠、購買油煙機單品滿一萬元即送淨毒五郎市價999元的商品組。寶雅即日起至3/10，大樹藥局即日起至2/28，優惠活動均為結帳金額滿499元送洗衣槽清潔劑一包。(數量有限，送完為止，活動以通路公告為準)
同場加映！由恆隆行代理日本品牌Vermicular在台推出顛覆傳統的「SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺」！ SOUP POT琺瑯鑄鐵壺承襲了 Vermicular 的靈魂 DNA，透過 0.01mm 極致氣密工藝、瞬間蒸發琺瑯與獨家三重熱傳導技術，打造出絕佳的熱循環系統，無論是煎炒的焦香、燉煮的濃郁，甚至是無水料理的鮮甜，都能在這一壺中完美實現。SOUP POT琺瑯鑄鐵壺同時結合「壺」與「鍋」的優勢，特別強化輕量化與特有的注口設計，方便液體精準倒出不灑漏，是一款從煮飯到油炸都能輕鬆搞定的全能料理壺，專為 1-2 人小家庭設計。即日起可在hengstyle恆隆行專櫃、恆隆行線上購物及momo購物平台選購。
更多三立新聞網報導
過年前冰箱先檢查！踩這兩地雷你幫自己埋下食安隱憂
妙齡女機場嘔吐遭拒飛 醫師揭露「適航紅線」防重症
PORTER INTERNATIONAL福袋、紅包袋限量搶！滿額再贈Q版盲盒鑰匙圈
過年情人節I人救星！雲品Collection非典型節慶體驗 來場身心回歸假期
其他人也在看
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
WBC／徐若熙「想證明台灣是強隊」！30人名單預測 江坤宇恐在邊緣
效力日職軟銀鷹的台灣「火球男」徐若熙近日首度進入牛棚練投，獲得球團高度讚賞，談到3月開打的經典賽，高機率作為中華隊一員的徐若熙，霸氣表示會全力以赴，證明台灣是一支強大的隊伍；至於中華隊30人最終名單將
高慧君「斷片式昏倒」！臉部朝下重摔臉骨骨折 驚悚傷勢曝光
高慧君回憶，去年12月28日在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，過程完全失去意識。當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒。她說：「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」這一摔導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾...
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
賴清德民調奇蹟式回升？郭正亮曝2大原因：國民黨自己把分數送掉
《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，造成目前局面的關鍵，在於民進黨訴求清楚，並成功搭上股市站上高點、關稅稅率下調的順風車；相較之下，國民黨明明可以在這議題上發揮，卻白白錯失機會，不會利用當前情勢來為自己加分。根據......
中職》林家正、鄭宗哲是否參加選秀 洪一中：他們會自己決定
台鋼集團斥資3億打造「皇鷹學院」，做為所屬棒、籃、排球3支球隊的訓練基地，台鋼雄鷹總教練洪一中透露，旅美球員林家正、鄭宗哲曾於上週前往參觀，他表示，不論兩人是否有意返台參加中職選秀，希望能讓台灣棒球再瘋狂一次。林家正、鄭宗哲目前隨經典賽台灣隊集訓，上週利用空檔到「皇鷹學院」參觀，洪總表示，他在閒聊時
今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年
今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。