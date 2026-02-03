罐頭豬LuLu化身金馬招財開運卡 養豬人快衝全家、還有貼圖可免費下載

記者李鴻典／台北報導

9天春節連假即將到來！ 全家攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」化身吉祥擔當，推出「LuLu豬馬上開運卡」，換上新春金馬頭套躍上卡面，手持2026開運扇，圓潤模樣瞬間融化人心，粉絲必收！每張商品售價600元，內含600元禮物卡及66元紅利金，自2月4日上午10:00啟售，數量有限，售完為止。

全家攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」推出「LuLu豬馬上開運卡」。（圖／品牌業者提供）

期間指定全店商品滿額168元加109元再贈限量「LuLu豬捏捏球罐頭盲盒」，同步推出紅包袋、矽膠杯墊等限定週邊，滿足粉絲收藏需求。想博好彩頭，更不能錯過APP限定「馬上心動好運刮刮樂」，大獎祭出Apple Watch Series。

全家便利商店今年攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」化身吉祥擔當，打造全方位春節應援計畫。（圖／品牌業者提供）

全家同步推出罐頭豬LuLu聯名LINE貼圖，自2月3日上午11:00至3月4日，加入官方帳號好友即可下載，集結「馬到成功」、「全家發大財」等共10款超萌造型貼圖。

2月19日早上8點起推出指定商品滿199元即贈LuLu豬矽膠杯墊乙個（盲盒），單筆不累贈，商品共4款，數量有限，贈完為止。（圖／品牌業者提供）

備受期待的「宮廟開運錢母」今年則升級邀知名旅英設計師詹朴APUJAN設計團隊跨界操刀，傳統宮廟文化與現代美學設計跨界碰撞，活動期間購買指定商品滿199元即可免費獲得，並依序於除夕（2/16）發送大甲鎮瀾宮款、初一（2/17）發送桃園慈護宮款、初二（2/18）發送西螺福興宮款，每日早上8點準時開搶，極具收藏價值。

由知名旅英設計師詹朴APUJAN設計團隊操刀春節限定3款宮廟錢母。（圖／品牌業者提供）

針對春節親友歡聚的零食需求，全家自2月4日起推出指定商品任選兩件即可參加抽抽樂，獎項包含兩件66折、77折、88折，幸運兒更有機會抽中「第2件0元」的超殺優惠；同步集結逾200款春節禮盒，祭出任選2件9折、4件85折等優惠，購買Let’s Café系列禮盒再加贈質感環保品牌提袋。

全家春節禮盒一次集結超過百款品項。（圖／品牌業者提供）

愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年末共募得7千組愛心便當、相當於1萬4千個特製熱便當，今年更首度攜手「人生百味文化建構協會」，由統一超商員工及眷屬組成志工隊在台北車站發送愛心餐食，讓街頭無家者共享社會溫暖。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年末共募得7千組愛心便當。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN說明，「愛心便當認捐」透過ibon愛心物資認捐，邀社會善心民眾與統一超商供應商共同響應，共募集7千組愛心便當(內含特製熱便當、原味本舖八寶粥、統一晨光吐司各兩入)，除長期合作台北市、新北市社會局、人安基金會外，今年再加入桃園市、台中市、臺南市與屏東縣社會局處，於農曆年前預計可服務約2,700位街友與寒士們一日三餐所需。除與六縣市社會局處、人安基金會合作外，7-ELEVEN首次由員工眷屬組成志工團，偕同關鍵供應商統一超食代共同加入「人生百味文化建構協會」於台北車站前的街頭尾牙活動，由志工團發送御飯糰、統一晨光吐司、原味本舖八寶粥等餐食，預計將可替約300位無家者尾牙加菜。

7-ELEVEN將號召志工一同在台北車站發放。（圖／品牌業者提供）

迎接丙午馬年好運財運一路旺，悠遊卡公司攜手素有「科技宮廟」之稱的北港武德宮，第五度推出聯名造型悠遊卡，首度以布偶的形式打造全新「運財黑虎布偶悠遊卡」；本次結合信仰文化、文創設計以及悠遊卡實用功能，推出兼具開運寓意與收藏價值的限定新品。布偶尺寸約12×13公分，採用柔軟絨毛材質，療癒感十足。

「運財黑虎布偶悠遊卡」以武德宮丙午年全新黑虎臉譜為設計核心，黑虎背負金元寶，寓意財富滿載。（圖／品牌業者提供）

「運財黑虎布偶悠遊卡」每張售價600元，總發行量6,880份，象徵納福招財，自2月3日上午11點起，於北港武德宮官網及紀念品部開賣，並於全台7-ELEVEN同步開放ibon預購，限量販售，售完為止。

武德宮「運財黑虎布偶悠遊卡」福氣與財運隨身帶著走。（圖／品牌業者提供）

拜土地公不只求財，也求心安。從求學考運、事業財運到日常平安，一瓶看似簡單的仙草蜜，其實早已深植生活日常、甚至是敬奉土地公時的供品。擁有超過40年以上品牌歷史的泰山仙草蜜，2026年以幽默又貼近人心的角度，將傳統草本飲品轉化為「祈福應援的祝福飲品」，陪伴消費者在忙碌生活中煩事降火氣、凡事轉好運。2/3適逢土地公尾牙日，泰山食品於台北228公園福德宮展開今年首場奉茶祈福活動，仙草蜜也化身祈福聚寶盆敬奉土地公，啟動全台祈願連線。

泰山仙草蜜以「凡事仙草蜜，煩事降火氣」為主軸，用幽默轉念的生活哲學，打造全民都能共感的降火神器。（圖／品牌業者提供）

泰山仙草蜜為市場首創的「祈福應援祝福飲品」，來自三個與台灣文化高度連結的理由。首先，仙草蜜被不少民眾視為拜土地公最誠心的供品，網路上最經典討論的「交大土地公廟最愛仙草蜜、考前必拜超靈驗」「退火又Q軟的口感、老人家最愛」；其次，一口清涼的仙草蜜，象徵讓人回到內在的平靜與安定，呼應民間信仰中「心平氣和、誠心以對」的精神；第三，作為台灣傳統草本飲品代表品牌，泰山仙草蜜以真實原料、清涼退火的形象，象徵身心平衡、無負擔的健康選擇。2026年泰山將以「凡事仙草蜜，煩事降火氣」為主軸，用幽默轉念的生活哲學，打造全民都能共感的降火神器，並與全台12間土地公廟祈福連線。

2月3日於二二八公園福德宮舉辦團拜儀式，(左)泰山企業消食營業處林柏任、(中)-泰山企業行銷處鈕安澤副總經理，(右)二二八公園福德宮代表。（圖／品牌業者提供）

鬧鐘請設好～美廉社APP每週四推出「週週超瘋價」，本週超殺優惠商品是2款宵夜零食！使用新鮮魚漿製成的「Simple Life 鱈魚香絲」（90g），現在一件只要39元，涮嘴海味一口接一口。

美廉社APP「週週超瘋價」限時開搶。（圖／品牌業者提供）

人氣熱銷的「Simple Life豆干（沙茶/黑胡椒）」（120g），鹹香夠味愛不釋手，現在任一件只要29元！2月5日（四）上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開賣，會員各限購1組，數量有限，售完為止。

美廉社APP「週週超瘋價」限時開搶。（圖／品牌業者提供）

金牛角餅乾是不少人童年的經典回憶，吃之前更要先把手指頭「套好套滿」，儀式感十足！近期還有網友分享創意「抹醬吃法」，將乳酪醬塞進金牛角裡，再撒點胡椒粉，鹹香濃郁的風味吸引超過四千名網友按讚，直呼想立刻開吃。留言區甚至出現更多神吃法，像是塞入小美冰淇淋、或是直接沾番茄醬等，每種都讓人想嚐鮮看看。

童年回憶金牛角「黑化了？」可可控、松露控一次收齊。（圖／品牌業者提供）

同時也有眼尖網友發現，經典原味金牛角竟然「黑化」了！在全聯貨架上可以找到「噴霧醇黑可可」和「法式黑松露風味」兩款口味。噴霧醇黑可可使用獨家可可噴霧技術，薄度適中、香氣濃郁但不甜膩，保留金牛角最迷人的酥脆口感；而法式黑松露風味更是松露控必收，一開袋就香氣四溢，濃郁風味搭上酥脆餅體，唰嘴到停不下來。

春節將至，居家大掃除也從物品的斷捨離，陸續進入各個區域的徹底清潔階段，台灣潔淨居家清潔用品品牌淨毒五郎，即日起在官網推出新春掃除祭，指定商品任選搭配85折，購物滿1,299元贈蔬果清潔劑20ml、滿1,800元贈然本洗面乳30ml、滿2,500元贈288購物金、滿3,500元贈388購物金，2/28 前登錄發票還有機會抽中 iPhone 17，農曆年前補貨掃除就趁這一波。淨毒五郎也正式推出全新商品「茶垢專用食器去漬粉」，以小蘇打、蛋白酵素、過碳酸鈉三重潔淨力，只要浸泡就能溶解茶垢，適用不銹鋼、陶瓷、玻璃、食品級矽膠等材質。

淨毒五郎「茶垢專用食器去漬粉」。（圖／品牌業者提供）

從電商起家的淨毒五郎，近年開始深耕實體通路，包括寶雅、EXPO誠品生活、新光三越、HOLA、特力屋、CITY SUPER、聖德科斯...等，還有大樹、壹品、台安等藥局。2026年起，正式進軍「全國電子」100 間 Digital City 概念店，一次上架近十支品項，目標以購買3C、家電為主的客群，即日起至二月底，到指定全國電子門市購滿任兩件淨毒五郎商品享88折優惠、購買油煙機單品滿一萬元即送淨毒五郎市價999元的商品組。寶雅即日起至3/10，大樹藥局即日起至2/28，優惠活動均為結帳金額滿499元送洗衣槽清潔劑一包。(數量有限，送完為止，活動以通路公告為準)

同場加映！由恆隆行代理日本品牌Vermicular在台推出顛覆傳統的「SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺」！ SOUP POT琺瑯鑄鐵壺承襲了 Vermicular 的靈魂 DNA，透過 0.01mm 極致氣密工藝、瞬間蒸發琺瑯與獨家三重熱傳導技術，打造出絕佳的熱循環系統，無論是煎炒的焦香、燉煮的濃郁，甚至是無水料理的鮮甜，都能在這一壺中完美實現。SOUP POT琺瑯鑄鐵壺同時結合「壺」與「鍋」的優勢，特別強化輕量化與特有的注口設計，方便液體精準倒出不灑漏，是一款從煮飯到油炸都能輕鬆搞定的全能料理壺，專為 1-2 人小家庭設計。即日起可在hengstyle恆隆行專櫃、恆隆行線上購物及momo購物平台選購。

SOUP POT琺瑯鑄鐵壺。（圖／品牌業者提供）

