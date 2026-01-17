罔顧人命？高雄旅館高空吊鋼板無防護 底下汽機車照走超驚險

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾近日行經高雄市新興區六合一路與復興一路口時，見一家旅館正進行高空吊掛鋼板作業，但底下許多汽機車停等紅綠燈卻無防護及相關警示，深怕鋼板一不小心砸落會發生傷害，直呼罔顧人命。高雄市勞工局將調查，若屬實最重開罰30萬元。

高雄市勞工局指出，檢視民眾拍攝的影像，吊掛作業未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備及措施，涉及違反職業安全衛生法第6條第1項規定，勞檢處將派員入場調查釐清，倘查證屬實，將處施工業者3萬至30萬元罰鍰。

勞工局呼籲，各事業單位應落實工作場所安全管理與巡檢，確實監督吊掛作業，以確保作業及人員安全。

