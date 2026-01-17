罔顧人命？高雄某旅館裝修…幾斤重鋼板吊懸空「頭皮發麻」 市府說話了

記者簡榮良／高雄報導

就問一句是否「罔顧人命」？高雄新興區六合一路與復興一路口一家旅館日前進行裝修，將幾斤重的鋼板吊掛上樓，卻被民眾目擊現場沒有防護設施或交管人員，要是一陣怪風襲來，難保鋼板不會失去平衡變成奪命血滴子，仔細看鋼板底下全是停等紅燈的騎士，畫面曝光令人頭皮發麻。對此，勞工局表示，若屬實最重罰30萬元。

幾斤重的鋼板吊掛上樓，卻沒有防護設施或交管人員，要是一陣怪風襲來，難保鋼板不會失去平衡變成奪命血滴子。（圖／翻攝自社會事新聞影音畫面）

新興區六合一路與復興一路口，一家旅館如火如荼進行裝修，吊車將幾斤重的鋼板吊掛上樓，越升越高，目擊民眾的頭皮也越來越麻；原來施工現場不見交管人員或防護設施，僅放一個三角錐示警，從畫面上鋼板對應位置判斷，若不幸發生意外，底下停等紅燈的騎士們將首當其衝、被砸個正著，便宜行事挨批罔顧人命。

廣告 廣告

對此，勞工局表示，經檢視該影像中之吊掛作業未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備及措施，涉及違反職業安全衛生法第6條第1項規定，勞檢處將派員入場調查釐清，倘查證屬實，將處施工業者3萬至30萬元罰鍰。

勞工局呼籲各事業單位，應落實工作場所安全管理與巡檢，確實監督吊掛作業，以確保作業及人員安全。

更多三立新聞網報導

異常死亡…爆發今年首起「蛋中雞禽流感」！屏東養雞場撲殺8640條命

發斬首令：「殺害總統賴清德」！鐵捲門一開被活捉…PO文者下場曝

生前畫面曝！老夫妻雙載…進涵洞「遭輾腦漿四溢」亡 尪失魂癱地伴屍

YTR儒哥「青菜樂園」被砸店畫面曝：絕對提告！

