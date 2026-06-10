罕病孩子推車進不了輪椅席 時力籲統一認定「行動輔具席」

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時代力量黨主席王婉諭(左二)今在立院外舉辦「無障礙標準各自為政？建立輔具認證機制，落實障礙平權！」記者會。(記者田裕華攝)

〔記者陳治程／台北報導〕近期屢次傳出身障兒童因使用「推車」，遭台鐵站務人員、藝文場館拒售輪椅席，引發爭議。對此，時代力量主席王婉諭今指出，政府應將「輪椅席」正名為「行動輔具席」，統一認定標準，避免身障家庭社會參與權利遭遇無形損害。

王婉諭今(10)日偕同新北市三蘆議員參選人陳宛毓、台灣身心障礙者自立生活聯盟副秘書長莊棋銘，以及兩位身障兒童家長共同召開記者會。她表示，身障孩子年紀、身形特殊須用嬰兒推車作移動輔具，卻被台鐵、藝文場館認定「不是輪椅」無法買身障票，直言「身心障礙者權益保障法」與聯合國「身心障礙者權利公約」的核心精神，除了「不歧視」和「無障礙」，更關鍵的是保障障礙者「社會參與」。

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王婉諭訴求，大眾運輸無障礙規範須全台一致，並落實第一線教育訓練；其次，公共展演空間應比照辦理，確保無障礙席次與一致規範；第三，「輪椅席」應正名為「行動輔具席」並建立統一認證機制。

陳宛毓説，上述問題並非是第一線人員的惡意，而是現行制度過於僵化、跨單位認定標準不一所致，他強調，若制度只看見輔具的外觀而忽視實際需求，那就是將身障孩子這種真正需要協助的人，粗暴排除在社會安全網外。

身心障礙家庭代表謝舒妃媽媽則指出，兒童特製輪椅或兒童特製推車往往需依照孩子身形與特殊需求量身製作，價格不菲致經濟負擔沈重，認為孩子使用推車或輪椅，取決於年齡、身體狀況、輔具適配性及家庭資源等多重因素，不應以此判斷是否具有無障礙需求，期許未來當身心障礙者的「需求」能被制度看見，而不是他們的輔具類型。

王婉諭、陳宛毓共同強調，打造真正無障礙環境，是給身障者特權本來就該擁有的基本權利。呼籲政府正視制度漏洞，讓所有身障孩子不必再證明自己「夠不夠障礙」，也能自在、平等參與社會。

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