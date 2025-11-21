罕病導致免疫系統攻擊大腦 美自體免疫性腦炎患者喪失記憶

翻開自己的相簿，但是怎樣也想不起來當時拍這些照片的情境。不僅遠的沒印象，就連剛才發生的事情，莫里爾也完全記不得了。莫里爾在5年前發現自己的記憶力急遽衰退，甚至從青少年時期一直到2020年，這50年間的生活記憶完全消失，偶爾還會出現癲癇等症狀，一開始醫生也找不出確切的病因，接著往罕見疾病裡探索，後來才發現原來莫里爾是患了自體免疫性腦炎。

自體免疫性腦炎患者莫里爾說道，「我當時在5位醫生面前癲癇發作，其中1位醫生起身離開了診間，他打電話給神經內科醫生，告訴他我患了自體免疫性腦炎。」

莫里爾說，他可以記得某本書是何時出版的，在哪間書局販售，但卻對與妻子的旅行、兒子的婚禮一片空白，無法有情感的連結，也因為這些焦慮讓他變得安靜，更懷疑自己是個怎樣的人。醫生表示，自體免疫性腦炎是指免疫系統錯誤攻擊大腦的疾病，初期症狀跟流感很像，但必須以高劑量類固醇和靜脈注射免疫球蛋白等免疫療法，再搭配抗癲癇藥物及時治療，就能提高復原的機率，也預防腦損傷或死亡。

神經內科醫生洪山姆說明，「自體免疫性腦炎是指自身的免疫系統，將大腦、脊髓中的組織誤認為外來物，而對它們產生攻擊，它會有人格行為改變，記憶力會出現問題，還有精神異常和妄想等綜合症狀。」

醫生說只要及早發現，積極配合治療，就能降低永久損傷的風險，雖然部分患者可以完全康復，但有些人可能會有記憶力或是注意力下降的後遺症。在經過醫生的治療，莫里爾如今已經康復，也重新體會到健康、快樂的重要。

患者莫里爾表示，「我擁有了新的記憶，從現在開始我要往前走，好好過生活。」