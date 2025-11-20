罕病男童泡澡夢成真 到宅沐浴車暖心服務

衛生局委託的台灣樂福到宅沐浴車接獲申請案，載著護理師與照服員組成的專業團隊及浴缸與醫療等級設備到各地為長照個案服務。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

衛生局委託的台灣樂福到宅沐浴車，載著護理師與照服員組成的專業團隊及浴缸與醫療等級設備，為許多長照個案提供泡澡服務。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市方姓男童出生後被診斷罹患「蘭格罕氏組織球增生症」罕見疾病，長時間臥床體型變重，連家人都無力攙扶洗澡，泡澡更是難以達成的奢求，台南市衛生局與1家到宅沐浴團隊合作，開著到宅沐浴車載著護理師與照服員，走遍偏鄉大街小巷，滿足許多長照個案泡澡的夢想。

方姓男童出生3個月就診斷出是罕病兒童，身體各項功能逐漸退化，從坐輪椅到只能臥床，對家人來說無疑是重大負擔。

醫師提醒家人可讓方小弟多泡澡，除可促進血液循環，還能放鬆肌肉與減緩關節壓力。但他的生活起居全靠媽媽一人照顧，隨著體重漸增，方媽媽已搬不動兒子，形成照護瓶頸。

衛生局委託的台灣樂福到宅沐浴車接獲申請案，載著護理師與照服員組成的專業團隊及浴缸與醫療等級設備出現在方家，提供方小弟更安全、溫暖的泡澡服務。

方媽媽說，看到弟弟在溫水中露出放鬆的笑容，尤其是照顧半年都沒改善的褥瘡，因溫水浸潤加速癒合，連醫師都說進步得很快，心中很感動。

對因疾病行動不便或長期臥床者來說，好好的洗一個澡竟是種奢求，部分家庭更礙於照顧人力不足或安全性不夠，無法實現這樣簡單的夢想；在政府長期照顧方案支持下，如今有到宅沐浴車服務，能夠解決照護瓶頸，大幅減輕家人照顧負擔。

