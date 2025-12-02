罕病男苦等換肺「每年住院7次快破產」 蘇一峰質疑：1針1億公平嗎

蘇一峰質疑衛福部罕藥納入健保的公平性。圖／翻攝自台北市立聯合醫院官網

衛福部自12月起將3種罕見疾病用藥納入健保給付，其中一款藥物單劑就要價1億元，創下健保給付單價最高，引發關注。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，一位病人同樣罹患罕見疾病，每年住院8次，不僅花錢花到快破產，目前還在排隊換肺，「這就是社會公平嗎？」

衛福部12月起將「罕見疾病芳香族L-胺基酸類脫羧基酶（Aromatic L-amino acid decarboxylase，簡稱AADC）缺乏症之含eladocagene exuparvovec成分基因療法藥品，納入健保給付範圍，每人終生給付一次，每劑要價近億元，提供18個月以上未滿6歲嚴重型病人使用，估計第一年受惠13人，第2年到第5年每年受惠5人。

健保署指出，該項藥費將由「罕見疾病、血友病藥費及罕見疾病特材」專款支應，不會排擠其他疾病病人權益。

對此，蘇一峰發文質疑「罕病一個人就可以拿到一針一億元，就是社會公平嗎」。他解釋，自己有位病人在40歲時突然發病，後續追蹤診斷出罕見疾病「瀰漫性泛細支氣管炎」(DPB)，導致肺部「每根細小的支氣管都在發炎」，該疾病在歐美發生率僅百萬分之一。

蘇一峰質疑衛福部罕藥納入健保的公平性。圖／翻攝自蘇一峰臉書

蘇一峰指出，這樣的罕病也讓這位病人每年住院7~8次，因藥品需要自費，龐大醫療費更是讓他幾乎破產，如今還在排隊等換肺，「一輩子都花不完一億元」。

他也說，這種罕病我可以列出一大堆，都沒有健保幫忙給付，大酸「是不是因為藥品還不夠貴所以健保不給付？」



