罕病「囊性纖維化」自費金額曝 醫淚訴：病患續命武器只能買二手

在台灣，每3萬人就有1人患有囊性纖維化，因痰液濃得像口香糖，需要先用3900元的化痰藥，再靠要價50萬的「拍痰背心」把痰震出。（林周義攝）

多年前的一部電影《愛上觸不到的你》，描述兩名患有囊性纖維化的病人相愛的故事，為避免感染，約會時必須維持150公分距離。在台灣，每3萬人就有1人患有囊性纖維化，因痰液濃得像口香糖，需要先用3900元的化痰藥，再靠要價50萬的「拍痰背心」把痰震出。然而，這兩項治療武器，至今都需病人自費，甚至病人是從美國網站購得二手物，才能續命。

北榮遺傳諮詢中心主任楊佳鳳表示，囊性纖維化是一種隱性遺傳疾病，父母若為無症狀帶因者，孩子有4分之1的機率得到此病。這是一場人和痰的比賽，當痰的速度快，就會把肺部侵害掉，若沒及早發現、治療，大約到了中年時期，肺功能降至40以下，就準備進入肺臟移植。

13歲的林小妹診斷至今已7年，被診斷的時候6歲。她的症狀不典型，是低血鉀、反覆胰臟炎，但所幸有醫師警覺，安排了基因檢查，才順利診斷。在她之前，北榮已治療了另一個病患6年，楊佳鳳回憶起治療過程時，淚灑記者會。

楊佳鳳說，囊性纖維化的患者，需要接受高頻率胸壁震盪治療，當時她到處找藥，才找到了要價2000元的吸入化痰藥，患者必須先用藥，再透過拍痰背心把痰「震」出來。疫情以後，這款藥已漲價1倍，現在1支3900元，雖是標準治療，但健保至今沒有給付。這款藥建議1天吸1支，但因價格很貴，病人只能省著用，1周1次，1個月仍需要1萬2000元。

至於拍痰背心，13年前楊佳鳳治療第1例患者時，到處找代理商，代理商開價50萬元，但病人無法支應，在北榮團隊到處募款下，湊到3萬元，仍買不起。最後，病人在美國ebay找到二手拍賣商品，要價5萬元，醫療團隊為她申請進口後，她立刻下單，後來確診的林筱玫所使用的拍痰背心，也是這名患者在美國網站上購得。

林爸爸透露，面對女兒高昂的醫藥指出，所幸在女兒小時候有保小小的商業保險，一家人才能撐過去。如今的林小妹，歷經7年專業照護，肺功能已維持穩定，生活品質接近一般同齡孩童，且治療成果優於美國多數CF治療中心，達到全美前25％的水準。

