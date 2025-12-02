罕病「1億針劑納健保」 藥師嘆多種藥遭排擠：砍價35％
健保署12月1日起給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症」（AADC缺乏症）基因治療藥物，一針要價1億元，創下單價最高紀錄。胸腔科醫師蘇一峰質疑該針劑被吹成救命藥品，還一口氣買13億？藥師林士峰指出，有多種藥物12月起停產，或健保給付大幅砍價。
蘇一峰2日連續發文質疑：天價藥物一針一億元，歐美都是有條件通過，因為還沒有完整的第二期、第三期臨床試驗！歐美先給暫時許可證但是有但書，未來還要繼續補上後續的研究資料，如果無法提供更多的好處，美國FDA說重話：目前的研究只有顯示運動進步，如果只有這樣藥物治療好處是不夠的，如果未來沒辦法提供更多好處的資料，將可能會撤銷批准！有沒有很高端的感覺又來了？歐美只是暫時通過，被政府吹成特別救命的藥品！馬上就花大錢去購買，天價藥物一個人一個億，還一口氣買13個億！
蘇一峰直呼：一年有五十個藥品退出台灣，大量醫護人員從醫院逃離職場，錢少事多離監獄近，健保點值打折到0.8。一針一億元藥物，眉頭不皺直接買13億，健保支付！今天清潔員送32元電鍋被判三個月徒刑。台灣研發新藥技術轉移給美國，再用天價不打折買回來！
「拿出健保署砍價的魄力來處理房價？我相信台灣人，都能有房住！」藥師林士峰發文感嘆，11月30日還1顆103元的藥Fycompa（通稱Perampanel帕蘭帕奈，用於治療癲癇發作的處方藥物），12月一到，不管你就醫日幾號，政府只願意出67元，砍價幅度高達35%！
林士峰指出，一般人可能對政府砍藥價沒什麼感覺，但是今年相當多的藥退出台灣、也很多藥開始在停產，這些都是政府砍藥價砍到藥商入不敷出，不如不做的跡象。拿最多人吃的成份Amlodipine（氨氯地平，常用於治療高血壓、心絞痛）舉例，隨手查外國的價格，這個是一顆打完折後1.924令吉（馬來西亞幣），差不多相當於台幣14塊半，而台灣的健保價只有制定2.87元。以前我們常笑，我們的藥拿去中國大陸比價，價格是一樣的，只是幣別不同，幾年過去，我們的藥價，慢慢貶到快變成令吉了。
網友表示「妥瑞用的鋅也沒了」、「這一針可以養活四到五個人一輩子」、「看起來越不合理的事情，背後就有越強而有力的原因在支撐」。
