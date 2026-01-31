罕見三大咖同框力挺！林浤澤：把會做事的力量帶進前鎮小港區

【高雄訊】高雄市議員（前鎮、小港）參選人林浤澤最新一波競選看板今（31）日正式上架，畫面罕見集結副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁與立法委員邱議瑩三位重量級政治人物同框力挺，展現中央與地方「會做事」團隊對林浤澤的高度支持，也引發地方政壇關注。

▲蕭美琴、陳其邁、邱議瑩齊聲相挺，林浤澤成高雄政壇黑馬。

林浤澤表示，能獲得副總統、市長與立委三位前輩的公開背書，深感榮幸也倍感責任重大。他指出，三位前輩皆以實際作為累積施政成果，蕭美琴副總統長期在國際舞台為台灣發聲，陳其邁市長帶領高雄走過疫情衝擊，推動產業轉型並成功招商，邱議瑩委員則持續在中央為高雄爭取建設與資源，都是「會做事」的最佳代表。

林浤澤指出，自己從擔任議員助理起，累積長達十年的幕僚與政策協調經驗，熟悉議會運作與行政體系。擔任里長後，更長期深入前鎮、小港基層，實際走訪社區、傾聽民意，了解地方在交通、醫療、教育及產業發展上的真實需求。他強調，基層經驗讓他清楚分辨口號與可執行政策之間的差異，未來將以務實態度投入議會監督與問政。

邱議瑩也表示，林浤澤早在參選前便積極反映地方需求，協助爭取相關資源，做事態度踏實，年輕卻具備完整歷練，是前鎮、小港值得期待的人選。

林浤澤此次參選主打具體政策願景，提出「港區再生」、「人本交通」、「長輩醫療」、「AI教育」與「全民運動」五大方向，期盼結合中央與地方資源，回應老港區發展、人口結構變化及城市轉型需求。競選團隊表示，本次看板以「中央地方會做事的團隊，支持在地會做事的人」為設計主軸，盼將政策能量實際落實到前鎮、小港每一個角落。（圖╱記者王苡蘋翻攝）